抓耙仔4ni？疑被官媒曝光所在位置　俄登陸艦遭烏軍擊毀

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從現場拍攝的影片可以看到，一艘停靠在碼頭大型吊臂旁的重型灰色軍艦冒出了濃濃黑煙，現場還爆出了劇烈火光。
烏克蘭軍方隨後在臉書聲稱，烏軍對伯德揚斯克港口發動襲擊，摧毀了俄軍2艘登陸艦，「奧斯克號」全毀，「薩拉托夫號」（Saratov）則因艦體受損嚴重，被迫直接炸沉。另外兩艘登陸艦「庫尼科夫號」（Kunikov）以及「新切爾卡斯號」（Novocherkassk）則是遭受不等程度的損傷，被迫離開港口，艦上約有200至300人。
根據《CNN》報導，美國一名國防官員表示，經過評估認為，烏克蘭確實在伯德揚斯克港口成功襲擊了俄軍船隻，目前尚不清楚使用何種武器。英國國防部先前也發出聲明，指出烏軍順利襲擊俄軍高價值目標，包含登陸艦以及彈藥庫。
美國海軍學院（USNI）專欄作家沙頓（H.I.Sutton）在推特上分享即時衛星影像，表示俄軍登陸艦爆炸起火，竄出的濃煙連在外太空都看得一清二楚，另外還能看到2艘登陸艦在離港一段距離的海上繞行。
《CNN》報導指出，烏國軍方之所以能精準掌握攻擊目標，很有可能是因為俄羅斯官媒《今日俄羅斯》（RT）在前一天對其進行新聞報導，而暴露了俄艦位置。
報導指出，當時《RT》以無人機俯拍「奧斯克號」，記者當時還稱，這是一個獨特的景象，俄羅斯海軍停泊在港口，烏克蘭軍隊不戰而逃，留下完整的港口設施。之後記者還登船介紹了船艦的部分武器裝備以及主要功能，稱這艘登陸艦目的是運輸部隊和重型裝備，能夠容納多達20輛或是40輛裝甲運兵車，以及數百名士兵。
在報導發出的隔天，就傳出「奧斯克號」遭到烏克蘭軍方擊毀的消息。目前俄羅斯國防部尚未針對此事發表評論。
《RT》並不是第一個自爆軍情的俄羅斯媒體，英國《每日郵報》報導指出，俄羅斯軍方媒體《紅星電視台》（Zvezda TV）3天前也曾經曝光船艦停泊港口的畫面，並且提到俄軍自2月27日以來持續控制著伯德揚斯克港，而「奧斯克號」是第一艘駛入港口的俄國軍艦，報導中的畫面還能夠輕易推斷登陸艦的確切位置。