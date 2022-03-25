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抓耙仔4ni？疑被官媒曝光所在位置　俄登陸艦遭烏軍擊毀

▲俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧斯克號」於24日遭擊中燒毀。（圖／翻攝自烏克蘭海軍臉書）
▲俄軍黑海艦隊大型登陸艦「奧斯克號」於24日遭擊中燒毀。（圖／翻攝自烏克蘭海軍臉書）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-25 16:02:482022-03-25 16:32:03

俄烏戰爭已經持續超過1個月，烏克蘭官方24日宣布，軍方在南部港口擊毀一艘俄羅斯登陸艦，整個港口冒出大量濃煙，甚至就連在太空都清晰可見，美國官員以及英國國防部隨後也進行評估，確認烏國軍方確實成功襲擊俄軍船隻。

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綜合外媒報導，俄羅斯軍隊於數週前佔領了位於烏克蘭東南部的港口城市伯德揚斯克（Berdyansk），並且利用地利之便補給燃料。不過烏克蘭軍方24日宣布，俄羅斯黑海艦隊停靠在伯德揚斯克港口的大型登陸艦「奧斯克號」（Orsk）已經遭到烏軍摧毀。

從現場拍攝的影片可以看到，一艘停靠在碼頭大型吊臂旁的重型灰色軍艦冒出了濃濃黑煙，現場還爆出了劇烈火光。

烏克蘭軍方隨後在臉書聲稱，烏軍對伯德揚斯克港口發動襲擊，摧毀了俄軍2艘登陸艦，「奧斯克號」全毀，「薩拉托夫號」（Saratov）則因艦體受損嚴重，被迫直接炸沉。另外兩艘登陸艦「庫尼科夫號」（Kunikov）以及「新切爾卡斯號」（Novocherkassk）則是遭受不等程度的損傷，被迫離開港口，艦上約有200至300人。

▲烏克蘭海軍擊中奧斯克號（Orsk）登陸艦，導致船體燃起熊熊大火。（圖／翻攝自烏克蘭海軍）
▲烏克蘭海軍擊中奧斯克號（Orsk）登陸艦，導致船體燃起熊熊大火。（圖／翻攝自烏克蘭海軍）
根據《CNN》報導，美國一名國防官員表示，經過評估認為，烏克蘭確實在伯德揚斯克港口成功襲擊了俄軍船隻，目前尚不清楚使用何種武器。英國國防部先前也發出聲明，指出烏軍順利襲擊俄軍高價值目標，包含登陸艦以及彈藥庫。

美國海軍學院（USNI）專欄作家沙頓（H.I.Sutton）在推特上分享即時衛星影像，表示俄軍登陸艦爆炸起火，竄出的濃煙連在外太空都看得一清二楚，另外還能看到2艘登陸艦在離港一段距離的海上繞行。

《CNN》報導指出，烏國軍方之所以能精準掌握攻擊目標，很有可能是因為俄羅斯官媒《今日俄羅斯》（RT）在前一天對其進行新聞報導，而暴露了俄艦位置。

報導指出，當時《RT》以無人機俯拍「奧斯克號」，記者當時還稱，這是一個獨特的景象，俄羅斯海軍停泊在港口，烏克蘭軍隊不戰而逃，留下完整的港口設施。之後記者還登船介紹了船艦的部分武器裝備以及主要功能，稱這艘登陸艦目的是運輸部隊和重型裝備，能夠容納多達20輛或是40輛裝甲運兵車，以及數百名士兵。

在報導發出的隔天，就傳出「奧斯克號」遭到烏克蘭軍方擊毀的消息。目前俄羅斯國防部尚未針對此事發表評論。

《RT》並不是第一個自爆軍情的俄羅斯媒體，英國《每日郵報》報導指出，俄羅斯軍方媒體《紅星電視台》（Zvezda TV）3天前也曾經曝光船艦停泊港口的畫面，並且提到俄軍自2月27日以來持續控制著伯德揚斯克港，而「奧斯克號」是第一艘駛入港口的俄國軍艦，報導中的畫面還能夠輕易推斷登陸艦的確切位置。

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