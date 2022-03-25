高雄麵包師「行刑式」槍殺2人！一審逃死、處26年徒刑

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2021年3月7日傍晚17時許，方男為了處理2人的財務問題，竟違反保護令，騎車到九曲堂火車站旁的公園找簡女，但見簡女不理會自己，遂憤而轉身離去。當天稍晚，心有不甘的方男，又帶著手槍返回土地公廟，恰巧遇上正要帶簡女離開的吳男，便用台語對其嗆聲「看什麼」，隨後雙方一言不合大打出手，一旁的劉姓男子見狀也上前試圖分開2人，但此舉卻被方男認為是在袒護簡女。
方男眼看眾人都與自己作對，便拿出手槍，近距離朝吳男連開數槍，導致吳男四肢及軀幹受有多處槍傷，所幸簡女眼明手快，立刻逃進練歌場內反鎖大門，方男見無法進入，遂轉頭將憤怒發洩在劉男身上，更換彈匣後，又再度擊發數槍，直到劉男倒臥血泊中，才騎上機車逃離現場。
警方獲報趕抵，立刻將傷者送醫急救，無奈2人均身中多槍，導致失血過多，搶救後仍回天乏術；隔天清晨，警方專案小組在高雄市大寮區萬大橋下河堤，將方男逮捕歸案。
檢方開庭時指出，方男犯案後，毫無悔過之心，屢屢指責被害人的不是，甚至為開脫罪嫌還說出「自己喝了酒，只記得有開槍，但不知道打到哪裡」等語，對於保護令的約束，亦謊稱自己並不知情，因此建請法院處以極刑，使其與社會永久隔離。
橋頭地方法院審理後認為，方男罹患重症，且年事已高，縱使日後有假釋機會，再犯機率也不高，因此依殺人等罪判處有期徒刑26年，褫奪公權10年，全案仍可上訴。（編輯：陳苾暐）
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