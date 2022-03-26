今日最聚焦／通膨年！專家建議買股打帶跑　另看好4貨幣

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在面臨通膨之下，大家在資產配置上要更為保守，若是投資風險性資產，尤其是股市等那就得要小心，他建議「打帶跑」，就是「短打就好」，不要長期持有，因為波動會越來越劇烈，風險相對也會很大。至於會把資金放在較保守的資產上，像是本幣幣值的「類定存」，陳有忠建議，長期來講美元與非美貨幣的資產配置建議是50比50，這樣5年、10年回來看總資產，水準不會改變，因為幣值投資不是漲就是跌，是聯合遊戲，漲跌最後會交易掉。
陳有忠強調，在做匯價的資產配置，基本上並沒有祈求很高額報酬，主要是讓資產水位不要減少，也就是是所謂「避險」的概念，尤其今年是升息年，大家焦點都放在美國升息下，尤其「美元強勢貨幣地位看起來是無庸置疑的」，因此在資產配置上可以拉高一點，本來美元是5成，此時可以拉高至6成，非美貨幣就可往下降一點，當然，新台幣也是屬於非美貨幣的一環。
若是較積極的投資人，陳有忠說，通膨有利原物料價格走高，商品貨幣就值得留意，像是澳幣、紐幣都屬於原物料的一環，這次戰事讓通膨往上走，也看到澳幣、紐幣走強，因此，今年「商品貨幣」也是比較值得留意的一環。當然，大家也不要忘記人民幣，人民幣基本上也會跟著原物料貨幣走，加上相對主要貨幣，人民幣存款利息也比較高，相對有利可圖。
「分散投資法」更不失是很好的資產配置作法。陳有忠建議可採取「333」投資，3成放在美元，另3成可放在澳、紐幣及人民幣，另3成當然就是新台幣為主，只是近來新台幣已開始反貶，並已從「27字頭」回到28元價位，甚至已見到28.6元價位，現在買美元划算嗎？陳有忠說，這波新台幣貶值主要就是外資籌現賣台股並匯出，以目前的趨勢來講，外資慢慢在撤出去，像美國的資金就回到美國本土，看來這趨勢是越來越明顯，應該短時間還不會馬上戛然而止，新台幣就會有貶壓。
陳有忠說，今年新台幣虎年虎威應該不在，過去兩年非常強勢的新台幣，應該稍微暫告段落，有可能回貶修正，市場認為今年搞不好有可能看到29字頭，若回到29字頭，以目前來講，如果新台幣盤中有回到28.4元以下，甚至28.3元價位，就可逐步承接一些美元，「不要再想說能不能看到27字頭，很難了」，以目前來看，市場認為這趨勢是慢慢往29元去靠攏，在未來焦點仍在美元升值方向上，在新台幣看貶的趨勢下，建議投資人可逢低布局美元。