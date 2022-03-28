房市／信義房屋最愛用「這所」名校生　產學合作密切

「政大商學院信義不動產研究發展中心」是隸屬於商學院的研究中心，除每年編印《台灣地區房地產產業年鑑》，並舉辦各項訓練課程、研討會、講座與競賽等，希望培育不動產財務及經營管理專業人才。信義房屋也在商學院設置「信義獎學金」、「信義書院培育永續人才獎助學金」、「國內外志工補助」等，不僅鼓勵優秀學子入學，也期待在學生透過服務，更加關懷台灣社會。
由於長年密切的產學合作，信義房屋無論在仲介或幕僚部門，都錄取許多政大畢業生。今年校園徵才博覽會，信義房屋也持續積極招募政大質優人才，不但在攤位現場「抓棍機」遊戲，讓學生體驗自己的手眼協調能力，還邀請畢業自國貿系的校友、現任天母芝山店經理許靜文現身分享工作經驗。
許靜文說，買賣房屋是人生大事，加上信義房屋品牌形象佳，畢業後第一份工作就加入信義；或許很多人好奇「政大商學院為什麼要當房仲？」但無論是新人時期面對客戶，試著挑戰自我，升任管理職之後，很多地方也都會運用到所學，例如行銷、管理等，其實仍是「學以致用」。
信義房屋表示，今年主要釋出三大類職缺，包括不動產經紀人員、幕僚儲備幹部、數位科技人才，尤其幕僚儲備幹部是第一次啟動的計畫，保障年薪120萬、最高可達150萬，長期可以在經營管理、策略企劃或營運體系間發展，並以主管職為目標，相當適合政大新鮮人挑戰自我。
除政大場次校園博覽會，即日起至5月中，信義房屋也會巡迴全台各大專院校徵才博覽會，職缺詳情也可上信義房屋人才招募網查詢。
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