強化資安防護能力！中鋼通過資訊安全管理系統國際驗證
中鋼公司通過ISO 27001資訊安全管理系統國際驗證，於日前由中鋼公司執行副總經理黃建智接受英國標準協會(BSI)台灣分公司企業服務部協理張嘉倫授予證書，以強化資訊安全防護能力。
中鋼公司執行副總經理黃建智表示，該公司為強化資訊安全防護能力，自前(109)年12月成立資訊安全委員會起，全力推動ISO27001資訊安全認證工作，並經ISO國際驗證機構英國標準協會(BSI)台灣分公司稽核通過ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統(Information Security Management System,ISMS)國際驗證，並完成授證儀式。
黃建智說，ISO 27001 是目前國際上使用最廣泛且最完整的資訊安全管理系統標準，主要協助企業檢驗及降低企業組織內外部的資訊風險與危害，提升資訊安全防護力。
黃建智指出，中鋼公司為確保公司業務資訊之機密性、完整性及可用性，前(109)年12月成立資訊安全委員會，並由他擔任資安長，不僅定期召開資訊安全委員會，同時亦全力推動ISO 27001資訊安全驗證。
他說，在準備認證工作的過程中，各個參與的同仁不斷自我要求，持續優化現有資安制度，也積極辦理資安教育訓練及宣導，此次能夠通過驗證，顯示中鋼公司於資訊安全管理制度的建置與實際作為，獲得BSI高度肯定，符合國際資訊安全標準，並將藉由ISO 27001驗證的推動，提升企業安全及穩固永續經營的競爭力。