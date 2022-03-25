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中職／想當下一個Anu嗎？富邦開始招募新血

▲富邦應援團長阿努。（取自Anu臉書）
▲富邦應援團長阿努。（取自Anu臉書）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-25 16:40:08

旗下擁有富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊兩大職業球團的富邦育樂股份有限公司，今年度正式成立演藝事業部，由應援團長、吉祥物以及Fubon Angels共同組成「Team Fubon 111」，未來除了為兩大球隊強力應援之外，也將全方位發展各項演藝事業，歡迎新成員加入！全力徵求年滿18歲且具有主持、舞蹈、應援、音樂DJ、賽事播報專長的夥伴，一起和我們全富武莊、勇往直前。

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本次招募對象不限性別，除了希望能夠選進和Travis及Fubon Angels們共同在應援舞台上帶動加油的應援團長及啦啦隊以外，更歡迎熱愛表演、嚮往舞台，充滿表演細胞的球場活動主持、賽事期間音樂播放的DJ及播報人員報名，成為悍將、勇士的最佳後盾，未來朝向演藝之路共同努力前進。

第一階段初選期間自即日起至2022年4月15日為止，請下載報名表（https://reurl.cc/QjKRyb）並檢附相關資料寄至teamfubon111@gmail.com，經過第二階段面試複選後，最終決選於5月2日完成。

入選的應援夥伴，將由富邦育樂演藝事業部進行完整培訓並簽訂專屬合作合約。成為「Team Fubon 111」最佳新血，就等你來加入！

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