中職／五月狂龍來了！味全龍公布上半季主題日

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味全龍今年將在天母主場進行40場賽事，其中4/15(五)至6/26(日)上半季30場主場例行賽有23場在天母舉行，球團在4月15至17日規劃【龍往直前開幕系列戰】與球迷同迎新球季，5月也首度規劃【Flaming! 五月狂龍】主題月活動，以5月7至8日的【天龍陣】和5月21至22日【萌寵日】，邀請球迷進場燃燒龍魂。6月3日至5日則有【龍粉知己女孩系列戰】，以及26日的【搖頭公仔之夜】活動。
味全龍表示，上半季主場例行賽除了6/26(日)的搖頭公仔特殊主題日將另行公告售票資訊外，其餘場次將在3月29 日中午12時30分起開賣，首日僅開放狂龍軍、龍粉知己會員優先購票，30日中午起全面對外售票。為提供球迷更好的服務，味全龍今年新推網路購票服務與全新會員制。另外，部分座位區塊售價也有微調，平日星光票及天母里民優惠票則維持。
味全龍表示，天母主場上半季的五場主題活動豐富多元，其中4月15日首戰將一連三天舉辦「龍往直前開幕系列戰」活動，龍將們也將首次亮相味全龍今年專屬「假日球衣」，5月起呼應光榮歷史，以獨創的「主題月」概念來打造味全龍特色主題活動，再現五月狂龍風采，活動包含去年大受好評的「天龍陣」及新規劃的「萌寵日」等，歡迎球迷帶著毛小孩一同來野餐，享受最Chill的看球樂趣。
龍粉知己會員照過來，6月3日起龍粉知己女孩系列戰，小龍女將全員到齊，和龍粉知己們來場專屬的浪漫約會，狂龍軍們別擔心，敬請期待下半季專屬主題活動。6月26日味全龍則將原汁原味重現美式搖頭公仔之夜，點燃球迷的收藏熱，首尊公仔邀請球迷一同來許願，看那位球員能成為味全龍第一位推出的搖頭公仔球員。
【味全龍2022年票價】
★新竹棒球場預計於下半季開放比賽，票價將另行公布。
★主題日票價將提前於官方網站及粉絲團公告，不適用公告所示之票價。