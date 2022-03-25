航特部456公里行軍　向總統陳情特戰兵「阿忠」也參加

我是廣告 請繼續往下閱讀
航特部表示，「戰術任務訓練」是特戰部隊駐地施訓的要項之一，結合國軍防衛作戰構想及特種作戰的戰術應用，全程採「想定結合敵情、縮短距離實兵演練」方式，融入歷年訓練經驗、應用射擊及陸空通聯等訓練元素，置重點於「兵種協同作戰、協力航空旅野戰基地開設、反特攻作戰及跨區增援」等課目，供作戰區防衛作戰兵力運用參考，以符合防衛作戰實需，同時利用仿真實戰演練，磨練及驗證特戰部隊作戰能力，使特戰部隊不論在山隘或濱海城鎮等作戰場景，均具有全方位作戰能力。
航特部指出，特5營官兵自15日執行任務迄今，期間經歷二次夜行軍及動輒20公里以上的徒步行軍訓練，並且有超過一半的訓練都是在風雨中實施，許多參訓官兵起了水泡、汗疹、股癬，但在多變的天氣型態與高壓的訓練場域下，卻是鍛鍊特戰勇士具備勇猛頑強精神，不可或缺的關鍵。
日前有服役於陸軍特戰單位的志願役士兵，寫信向總統陳情，指入伍已經2年卻還沒有領到戰鬥個裝，但教召官兵卻有新裝備，傳出這名特戰兵「阿忠」（化名）也參與此次特戰行軍。航部政戰主任王俊傑少將證實此事，他說明表示，特戰單位是陸軍戰鬥個裝優先撥補的單位，在民國107年（2018年）就全面換發新式戰鬥個裝，但後面有新進特戰官兵，所以這些人員現在使用的是離退人員所繳回的堪品，後續會依順序換發全新裝備。
王俊傑進一步表示，這名官兵陳情的問題已得到解決，且單位長官也向他說明清楚，因此現在最希望的就是能夠一起完成戰術行軍，並向外界轉達「謝謝大家的關心」。
針對官兵投書向總統陳情，陸軍司令部18日表示，本軍戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發。迄110年度，已依計畫換裝約70%，並建立庫儲存量，以利申補作業。