屏東初選後團結？周春米談綠選民可愛、莊瑞雄諾願賭服輸

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第二，制度上設計也是要三位候選人要團結，因為今天就是黨內初選，大家在怎樣都是為了大家庭、大屏東，大家為了台灣要追求民主自由永續價值。
第三，大家經過激烈初選戰爭，最大目的就是要來為民進黨打贏屏東縣長選戰，希望延長榮耀，希望屏東向前，從制度面、支持者感情、責任任務來看都一定會團結。
周春米說，對選贏非常有信心，初選雖然激烈，但大家都抱著說要榮耀屏東、榮耀民進黨，屏東更好、更驕傲的目標就遠遠放在頭前，會盡最大努力團結所有支持者，也邀請其他兩位候選人加入屏東隊讓屏東更好。
鍾佳濱說，初選不是大選，大選有輸贏，初選沒有輸贏，初選結束後大家一致團結，大家都一樣，如果分裂，那大家都是輸家，民進黨也是輸家。
鍾佳濱表示，民進黨向來沒有分裂本錢，支持者要求民進黨一定要團結。如果自己取得提名權，身為民進黨在屏東領頭羊，縣長候選人不是只要贏得屏東縣長，在縣議員、鄉長部分，未來縣長提名人要扮演大桶箍的角色，要在整個縣長選舉過程中，從現在提名階段開始一個一個協助鄉鎮市長。
莊瑞雄則說，不管是初選或大選，都要願賭服輸。屏東是有感執政的縣市，過去歷任縣長打下非常好基礎，讓屏東縣民感受到支持民進黨是有建設的。
莊瑞雄說，這次大家都很優秀，所以初選是最激烈的一次，願賭服輸是三人都需要去遵守的。「我清楚民進黨價值在哪裡，道不同不相為謀，各政黨理念價值不同，大家想要民進黨對支持者有交待，每個人都一定會光明正大」。
莊瑞雄表示，初選至今，除了言辭交鋒、對現狀提出方法與價值論辯以外，自己並未對其他兩位候選人人身攻擊。自己非常有信心，這場選舉要選出未來可以真正帶領屏東堅持民進黨價值的候選人，自己會努力打拚。