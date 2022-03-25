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屏東初選後團結？周春米談綠選民可愛、莊瑞雄諾願賭服輸

▲周春米表示，無論從制度面、支持者感情、責任任務來看，初選結束後民進黨都一定會團結。（圖／翻攝自民進黨YT）
▲周春米表示，無論從制度面、支持者感情、責任任務來看，初選結束後民進黨都一定會團結。（圖／翻攝自民進黨YT）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-25 17:00:35

民進黨屏東縣長黨內初選競爭激烈，中央黨部今（25）日於林口民視舉辦政見發表會，參選的立委莊瑞雄、周春米與鍾佳濱皆出席。資深媒體人陳東豪在提問階段問及，「如果你贏了你會怎麼做，如果你輸了你會怎麼做」，周春米表示，綠營支持者很可愛，無論從制度面、支持者感情、責任任務來看都一定會團結；鍾佳濱則說，初選沒有輸贏，初選結束後大家一致團結，如果分裂，民進黨就是輸家；莊瑞雄則強調，願賭服輸，屏東要選出堅持民進黨價值的縣長，自己會努力打拚。

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針對陳東豪提問，周春米說，自己非常榮幸投入2022民進黨屏東縣長初選，這過程當中大家都很關心是否能夠團結。自己從三個面向跟大家報告，第一，綠營支持者非常可愛，就是認「綠旗」，所以綠營支持者會讓大家團結，候選人就是要為民進黨勝選。

第二，制度上設計也是要三位候選人要團結，因為今天就是黨內初選，大家在怎樣都是為了大家庭、大屏東，大家為了台灣要追求民主自由永續價值。

第三，大家經過激烈初選戰爭，最大目的就是要來為民進黨打贏屏東縣長選戰，希望延長榮耀，希望屏東向前，從制度面、支持者感情、責任任務來看都一定會團結。

周春米說，對選贏非常有信心，初選雖然激烈，但大家都抱著說要榮耀屏東、榮耀民進黨，屏東更好、更驕傲的目標就遠遠放在頭前，會盡最大努力團結所有支持者，也邀請其他兩位候選人加入屏東隊讓屏東更好。

鍾佳濱說，初選不是大選，大選有輸贏，初選沒有輸贏，初選結束後大家一致團結，大家都一樣，如果分裂，那大家都是輸家，民進黨也是輸家。

鍾佳濱表示，民進黨向來沒有分裂本錢，支持者要求民進黨一定要團結。如果自己取得提名權，身為民進黨在屏東領頭羊，縣長候選人不是只要贏得屏東縣長，在縣議員、鄉長部分，未來縣長提名人要扮演大桶箍的角色，要在整個縣長選舉過程中，從現在提名階段開始一個一個協助鄉鎮市長。

莊瑞雄則說，不管是初選或大選，都要願賭服輸。屏東是有感執政的縣市，過去歷任縣長打下非常好基礎，讓屏東縣民感受到支持民進黨是有建設的。

莊瑞雄說，這次大家都很優秀，所以初選是最激烈的一次，願賭服輸是三人都需要去遵守的。「我清楚民進黨價值在哪裡，道不同不相為謀，各政黨理念價值不同，大家想要民進黨對支持者有交待，每個人都一定會光明正大」。

莊瑞雄表示，初選至今，除了言辭交鋒、對現狀提出方法與價值論辯以外，自己並未對其他兩位候選人人身攻擊。自己非常有信心，這場選舉要選出未來可以真正帶領屏東堅持民進黨價值的候選人，自己會努力打拚。

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