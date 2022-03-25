邊境流血衝突後　王毅低調訪問印度

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推文也附上一張他與王毅的合照，兩人均比出印度傳統的雙手合什動作。
印度外交部暫未公布兩人的對話大綱及會談結果。
目前印中外交關係正因2020年6月加萬谷（Galwan Valley）衝突而處於低谷。
在加萬谷衝突中，雙方士兵持棍棒及石塊打鬥6小時，印方有20名士兵喪生，中方則未曾公布完整死傷數字，僅以追授榮譽稱號的方式，間接承認有4名官兵陣亡。
兩國衝突後即在邊界地區部署重兵對峙，且迄今召開了15輪軍長級會談，但談判後期陷入僵局。據印度媒體報導，這是因為印方希望各自退兵到加萬谷衝突之前的原本駐紮位置，但遭中方拒絕，認為應維持新的現狀。
印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）20日曾說，除非邊界的平靜得到解決，否則印度難以跟中國恢復正常關係。
令兩國關係雪上加霜的是，王毅於22日在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織（OIC）外長理事會時，還在克什米爾（Kashmir）主權議題上發言挺巴基斯坦，令印度相當惱怒。
在這樣的氛圍下，王毅的來訪變得十分敏感，除了蘇杰生的推文之外，印度外交部直到截稿時都還未正式宣布他的來訪。
但觀察人士認為，王毅此行對印中關係具有重大意義，因為這是加萬谷流血衝突後，第1次有中國的外交部長來訪。
印度媒體News18報導，王毅是於昨晚飛抵新德里，此行除了蘇杰生之外，也會跟印度國家安全顧問多瓦爾（Shri Ajit Doval）見面。
News18引述消息人士說，王毅此行是由中方主動提出，雖然可能見不到印度總理莫迪（Narendra Modi），但仍可為莫迪與中國國家主席習近平未來的非正式對話鋪路。
報導說，中國今年將主辦金磚國家（BRICS）峰會與俄羅斯-印度-中國（RIC）峰會，北京在因人權議題及海上擴張而面臨國際社會孤立之際，不希望印度這樣一個南亞大國的領導人缺席。
News18說，中國可能意圖拉攏印度，與俄羅斯組成一個足以挑戰西方世界的亞洲集團。（編輯：高照芬）1110325