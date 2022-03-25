綠屏東初選　周春米嘆遭抹黑、莊瑞雄籲向藍派系說不

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鍾佳濱強調，自己最常跟鄉親在一起，也最瞭解大家的需要。他提出「留縣升學、在地安養、創造就業」等政見，要呼應鄉親需求，也提供鄉親檢驗。
鍾佳濱說，屏東不只需要好縣長，而是需要鐵三角，「我最能實現屏東的願景，希望屏東好一定要選我，我有信心延續前幾任屏東縣長的政績，光榮打造幸福經濟，引進科技產業，打造高消費人潮」。
周春米於結論時說，莊瑞雄提出「超越高雄」構想，鍾佳濱也有施政想法，但她要強調，屏東遭遇的挑戰不是一個願景就能夠達成，也不是提出亮點就能超越，需要的是城市規劃升級計畫，在現任縣長潘孟安既有基礎上提升生活品質，「我有自信說，我已經準備好要照顧這個城市」。
周春米也說，能言善道不如明公正道，與其發揮雄辯長才，倒不如一步一腳印，正正當當做好每一步。她說，自己跟前副總統陳建仁一樣，出身具有政黨色彩的家庭，但這不能抹滅奮戰的歷程。
周春米說，潘孟安基於縣政的推動，所以支持她參與初選，是希望延續屏東價值，與信賴她有這樣子條件，卻被硬說成指定接班，每一位候選人都有各自縣長支持，潘孟安的推薦被打擊這樣公平嗎？周春米也說，自己是女力，為母則強，會帶著屏東繼續向前。
莊瑞雄在結論時詢問，當三名候選人有兩個人有感觸國民黨介入初選時，是兩人不對，還是另個候選人作法值得討論？他點名潘孟安，「手握權力的人，本來就要節制，公家資源是否用在個別候選人身上？」。
莊瑞雄直接點名國民黨籍議長周典論動員國民黨支持者公開支持周春米，而國民黨議員曾義雄動員辦座談會，協助教學民調，「民進黨現在需要這樣做嗎？這不是介入什麼是介入？且現在還在進行中」，民進黨初選絕對不可以由國民黨的地方派系操縱、控制、干預。
莊瑞雄呼籲，周春米應想想，民進黨支持者不會支持如此，不能讓國民黨干預初選，「我要大聲講，民進黨縣長人選我們要自己決定」。2019年民進黨黨內初選，總統蔡英文有困難時，自己站出來挺小英，因為他相信小英，是對台灣最好選擇，而這次也要請相信莊瑞雄，這在歷史關鍵時刻，「莊瑞雄需要你們、屏東需要你們」。