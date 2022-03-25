捷運淡水線失火未照SOP滅火 苗博雅：因為北捷怕誤點
台北捷運台大醫院站於本月11日上午9時，突然冒出陣陣濃煙，嚇得站內民眾急忙逃離現場。對此捷運公司當下表示，僅表示「軌道有少許煙霧，已排除」。不過事後被民進黨台北市議員簡舒培踢爆，當下是軌道失火，且未按照SOP滅火。而今（25）日質詢時，議員苗博雅再加碼爆料，表示捷運公司當時回報4分鐘就排除，實際上是57分鐘後才完成滅火，中間甚至還經過16班列車。
苗博雅在質詢時指出，11日捷運淡水信義線在台大醫院站與中正紀念堂站之間的軌道發生火災，北捷當時回報「4分鐘排除障礙」，但事實上直到57分鐘以後火才熄滅，且按照軌道失火SOP，只允許發現失火的第一班車能夠通過，第二班列車必須停車並進行滅火，不過行控中心卻命令第二班車繼續以自動駕駛的方式通過，並不符合SOP規範。
苗博雅表示，從發現失火到滅火的57分鐘間，總共有16班車通過失火點，僅只有2班車的駕駛停車滅火，過程中甚至還有復燃的情況發生，「按照軌道失火處理SOP，復燃的話就是要停車滅火，如果再復燃，就要再停車再滅火再通過。自動駕駛有符合SOP？」苗博雅直言，北捷人員便宜行事，不按照SOP做事，原因就在於「北捷擔心誤點需要向上通報」。
苗博雅說，據了解失火原因是所謂「絕緣基板失火」，且相關失火事件已經發生五次了。「只有第一次失火的時候花了9分鐘滅火，之後時間越來越長，市長你知道為什麼？」苗博雅揭露，就是因為第一次花9分鐘滅火，導致了15分鐘的誤點，「列車誤點超過5分鐘，就必須要通報」，所以現在軌道上起火，發生絕緣基板失效的時候，都是便宜行事只求列車不誤點，從火上面開過去。
對此柯文哲也承認滅火程序不符合SOP，但也僅簡短表示「專業問題還是專業解決」；北捷總經理黃清信走上質詢台準備解釋時，質詢時間剛好結束，苗博雅也隔空向黃清信表示，希望未來能夠按照SOP進行處理。