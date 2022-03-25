好兄弟扯後腿？俄侵烏已滿月 美官員：加重中國戰略負擔
俄羅斯近來因對烏克蘭展開的入侵行動，而遭到各個國家譴責制裁，不過中國始終未表明，俄羅斯的行為是「入侵」。雖然中國近年來與關額羅斯關係僅密，不過隨著侵烏行動越演越烈，美國國防部官員表示，俄羅斯的入侵動作無疑增加了中國的戰略負擔。
中國一直以來是俄羅斯對抗西方聯盟的好友，2國的關係更在今年2月提升至新高點，不但建立新的戰略夥伴關係，稱雙方關係超越冷戰時期軍事政治同盟模式，還說「2國的友好沒有止境，合作沒有禁區」。2國更承諾未來將在烏克蘭與台灣問題上相互支持，並將加強合作以對抗美國和西方國家。
根據《路透社》報導，美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）表示，「與6週或6個月前相比之下，我確實認為蒲亭對烏克蘭所採取的行動，在某種程度上加重了中國的戰略負擔。」
俄烏交戰至今屆滿一個月，期間中國僅敦促雙方和談卻從未對俄國入侵行徑嚴正表態，也並未積極回應各國促請俄羅斯停火的呼籲，遭到外界質疑中國默許甚至是支持俄羅斯揮軍長驅直入烏克蘭。
不過近來中國的態度似乎有些轉變，在頻頻駁斥給予俄國援助是假消息的同時，也向烏克蘭提供人道援助。中國駐美大使秦剛近來接受專訪，甚至表明「中俄之間合作沒有禁區，但是有底線」。