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LINE加好友四密技！靠「這招」快速加　不再找不到爆尷尬

▲加LINE好友這四招學起來，不會手忙腳亂！（圖／資料照片，記者周淑萍攝）
▲加LINE好友這四招學起來，不會手忙腳亂！（圖／資料照片，記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-26 10:03:18

台灣LINE活躍用戶高達2100萬用戶，龐大的用戶數讓LINE成為主力溝通管道，因此認識新朋友時，不流行換電話或是換名片，經常是「加一下LINE吧」，但你是不是有時候會突然手忙腳亂找不到「加好友」的按鍵在哪裡呢？這次分享4種加好友的方式，不管是面對面或是分享好友資訊都能一次學會。

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■面對面互掃QR Code
如果兩人面對面，手機直接互相掃一下QR Code就能立即成為好友，顯示行動條碼或是掃描對方條碼都可以。

路徑：LINE 主頁 > 右上角第二個「加入好友」圖示 > 點選「行動條碼」或 「顯示行動條碼」。

■複製連結
LINE版本更新到12.3.0後，在開啟並顯示行動條碼的最左邊多了一個「複製連結」，可以將自己的好友連結傳送給他人，就能透過連結直接加入好友，這個更新的功能也適用於放在網頁上，提供給他人加好友時使用，用手機開啟連結可直接加好友，但以電腦開啟還是需要掃描QR code。

路徑：LINE版本12.3.0以上，顯示行動條碼的頁面中，選擇「複製連結」、「分享」或「儲存」即可。

▲LINE加好友快速法。(圖/翻攝官網) ▲LINE版本更新到12.3.0後，在開啟行動條碼的最左邊的多了一個「複製連結」，可以將自己的好友連結傳送給他人。(圖/翻攝官網)

■LINE ID、電話號碼加好友
最傳統的方式為，輸入好友的LINE ID或是電話號碼加對方為LINE好友。不過使用此功能前，要確定對方有沒有開啟「允許利用ID加入好友」

路徑：LINE 主頁 > 右上角第二個「加入好友」圖示 > 點選「搜尋」，可選擇「使用ID搜尋」或「使用電話號碼搜尋」。

■透過分享「聯絡資訊」加好友
在工作或是日常時，常遇需要透過某位同事或朋友提供對方的LINE才能加對方為好友，這時可以直接在聊天室裡分享對方的LINE資訊，直接點擊就可以加對方為好友。

路徑：聊天室「＋」選單 > 點選「聯絡資訊」 > 選擇 LINE 好友> 選擇對方 LINE 好友。

▲LINE加好友快速法。(圖/翻攝官網)
▲可以直接在聊天室裡分享對方的LINE資訊。(圖/翻攝官網)
但如果不想要隨意被加入好友，可以到設定內的「好友」關閉「加入好友」，以及「允許被加入好友」，就不會被別人用電話號碼加你好友，自己可以多一層把關。

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