名家論壇》黃創夏／恃強凌弱，連親兄弟都會翻臉！

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什麼是「烏克蘭反侵略抗俄戰爭」的本質？
就是「雖然我倆算得上是『血脈相通』，只要你『侵門踏戶』就要挨揍」！
烏克蘭和俄羅斯都是血脈來自斯拉夫民族，兩地相鄰而且往來密切，生活習慣也很多相似，甚至彼此都還有廣泛的通婚與各類往來，但是只要俄羅斯侵略，烏克蘭所有人必然義無反顧就要抵抗，這就是烏克蘭反侵略戰爭所呈現的「普世價值」！
例如，目前被困最久，也幾乎快被俄羅斯侵略砲火轟成廢墟的馬立波，這個四十萬人的小城，49%是烏克蘭裔，還有44%是俄羅斯裔，過去九成以上是說俄語，面對侵門踏戶就沒有什麼兩邊一家親，人人奮起保家衛國。
這些英勇的反侵略之烏克蘭人和俄裔烏克蘭人，在反侵略的普世價值下，正和國民黨當年抗日時代的「四行倉庫」一樣，贏得世人的尊敬；還有被砲火擊中飛官也有沈崇誨的「我生則國死，我死則國生」的悲壯！
這些反侵略的「普世價值」，國民黨的殘存權貴們當然懂，也因此他們更怕，他們怕「沒有什麼兩岸一家親、血脈相連的鬼話，只要侵門踏戶就該奮起抵抗，而且會得到全世界的支援」的普世價值擴散和穩固，那些就算跪也要兩岸能夠和平的鬼扯，再也沒有市場。
因為恃強凌弱，天下共憤，人人鳴鼓而攻之，正是烏克蘭反侵略戰爭給全球的啟示。
但是民進黨也不要太得意，民進黨有吳斯懷、連勝文當「提款機」，國民黨也正有「蘇貞昌內閣」當保護傘！
看看最新的民調，再「烏克蘭效應」下，蔡英文總統的國家方向領航受到更多肯定，持續上揚，但蘇貞昌內閣民調卻下滑‧‧‧
原因,，就是蘇貞昌那種「嘸你嘜安吶！」的傲慢，恃強凌弱的專門欺負在野黨。讓許多有基本常識的人都看不下去！
19世紀的1831年「電磁學之父」法拉第發明了直流發電機，「電」逐漸踏入人類的生活當中‧‧‧
電力進入人類文明的初期，1876年在美國科羅拉多的早期電力網路，發生了正式文獻紀錄的第一起「鳥擊」事件。146年以來，各地工程專家和電力系統發展了各式各類保護電力系統避免鳥獸干擾的設備和方法，可以減少81%到89%以上的機率。
難道台電公司和號稱「會做事」的行政院，還在「草創階段」？所以「鳥擊」的機率層出不窮。
甚至，還被人質疑是否是有「第五縱隊」可能性的國安問題？
難道「第五縱隊」的領導是「公冶長」？這個孔老夫子的女婿，傳說中是通曉鳥語，所以能夠指揮斑鳩、燕雀進行破壞？
現代化的新生活，「電」當然是最基本的保障要素！
雖然「有政府，會造詞」，政府需要認清楚的是：「缺電」、「停電」、「跳電」、「配電」、「限電」‧‧‧在老百姓的生活認知中：「沒電」就是生活不方便！
連續好幾次的「人為疏失」或是「飛鳥與松鼠」都已經明確警示：台灣的電網系統堅韌度不佳，電網系統相當脆弱，不只是民生問題，更是國安問題。
更重要的是如果「現金存款」真的足夠，就算發生「意外」都能從容加以處理！要是「現金」不足，靠「帳面數字」？絕對沒用！
「中央圖房」須知：發再多的梗圖，都不能改變物理學基本定律《能量守恆》，電力絕對不可能「憑空出現」！
既然如此，也可預告蘇貞昌就是民進黨2022大選的最大破口！
從2018年香港「反送中」後就成為民進黨選舉保護傘的「亡國感」也不會繼續在2022年持續濃烈，台灣人民已經有了更多自信，不會過度擔心解放軍渡台，而且也更相信「美國回來了」，在掌握AI戰爭能力和先進遙測與遙控技術，還有超高科技的電通戰爭能力，美軍「不出兵、只出手」，萬里之外就可以影響戰局情勢。
除此之外，疫情趨緩，一切都包容和聽從指揮中心的「船難理論」，「為了保命，全力配合船長」的「遮羞布」也即將失效。
當「亡國感」不再濃烈、當疫情不再是「遮羞布」，「生命危險」的恐懼逐步降低，「生活品質」的需求，當然會是選民想要求和檢驗的關鍵。
現代化的新生活，「電」當然是最基本的保障要素！
雖然「有政府，會造詞」，但民進黨需要認清楚的是：管你叫做是「缺電」、「停電」、「跳電」、「配電」、「風電」‧‧‧在老百姓的生活認知中：只要「沒電」就是不舒服，就會生活不方便，然後對於物價、薪資、交通、防汛‧‧‧各種的問題都會累積和爆發。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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