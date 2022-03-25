新北一口氣新增11名確診 染疫足跡遍及家樂福、燒肉店
中央疫情指揮中心公布今（25）日公布，新北增2例確診的個案、9例居隔採檢陽性個案，其中10例為樹林科技廠的員工；新北市副市長劉和然指出，發生群聚感染的樹林科技廠目前已停工清消，全公司910位員工一律擴大採檢。
劉和然表示，新北今日增11例的本土案例，2例為新增個案，另有9位則是居隔採檢陽性；此外，昨日確診的案22556移工（男性，20多歲，越南籍），已接種2劑疫苗，為樹林科技廠夜班人員，3月23日出現發燒的症狀，3月24日就醫採檢PCR陽性，CT值19.35，收治隔離治療。
劉和然說，案22556居住於公司的移工宿舍，經擴大採檢該公司共208人，結果9人PCR陽性，其中8人為外籍、1人為本國籍，而新增個案的案號為案號22557至22565，CT值12.98至30.25，居住地為樹林區9人、板橋區1人；目前匡列個案接觸者208人、173人居家隔離，持續擴大匡列疫調採檢中。
至於案22598（男性，30多歲）居住中和區，已接種1劑疫苗，3月24日出現喉嚨痛、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，CT值12.7，收治專責病房治療，個案初步疫調匡列8人、居家隔離5人，均已安排採檢；衛生局也公布疫調足跡，確診移工曾至樹林家樂福及剪髮店、板橋燒肉店及中和區7-11。
※【NOWnews 今日新聞
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