民進黨台中議員初選震撼彈 3連霸陳世凱突宣佈放棄連任
民進黨下屆台中市議員初選黨內登記今（25日）截止，擁有高知名度、曾於立委選舉2度迎戰國民黨顏寬恒的市議員陳世凱，其助理曾威趕在最後一刻完成登記，陳世凱隨後公開宣佈，服務團隊將由曾威接棒帶領，引起外界錯愕。陳世凱晚間電話受訪時表示，他已當了12年議員，是該新陳代謝交棒給年輕人了。
44歲的陳世凱是民進黨中生代，屬新潮流系的他，曾是立委蔡其昌國會辦公室主任，歷任改制後第1、2、3屆臺中市議員，表現亮眼。2013年顏清標因案入獄，陳世凱代表民進黨參與中二立委補選，最後小輸顏寬恒1千多票；2016年捲土重來，仍以5千多票差距落敗。
去年基進黨立委陳柏惟被罷免後，他成了受矚目的補選人選，許多人鼓勵他3戰顏寬恒，但陳世凱表示沒有意願。最後黨主席蔡英文徵召婦產科醫師林靜儀，民進黨幾乎全黨動員，終打敗顏寬恒、第一次在中二選區成功插旗。林靜儀當選後強調，自己不會只做2年，將再接再厲服務選民。
民進黨6都議員初選領表登記本週一開始，陳世凱於星期二完成登記、繳交50萬元保證金，今天下午登記截止後，陳世凱隨即在個人的媒體社群新聞群組、臉書粉絲頁同步宣佈，將交棒給團隊助理曾威的消息，引起外界錯愕。
陳世凱在電話中向Nownews記者表示，他已當了12年議員，是時候示範政治新陳代謝、交棒給年輕人了。但曾威只比陳世凱小8歲，且地方知名度較不足。對此陳世凱表示，黨內有協調機制，最終由誰參選，還是會交給黨來處理。至於下一步怎麼走？他表示還沒想那麼多，打算先放空一陣子再說。
民進黨在台中市議員第3選區目前有2席，另一人是林佳龍前助理張家銨。市黨部表示，今日登記結束後，將協調至29日。