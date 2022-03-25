桃園青年局成立7周年　推線上特展-星青年圖鑑

即將於今年 4 月即成立滿七週年的桃園青年局，是全台地方政府首個青年事務專責單位，七年來針對各領域青年推出多元政策，更帶動各縣市政府跟進，全台各地方政府陸續將青年發展事務列為重點業務。

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青年局長陳冠穎表示，針對青年創業，青年局七年間打造了 3 座青創基地、 1 座設計基地、 1 個服務北區七縣市的青聚點及全台唯一的社會企業中心，分別針對物聯網、電商、 5G 應用、 AI 等新創領域提供創業資源，社會創新、地方創生、文創領域也提供相應的資源和諮詢服務，奠基於多個青創基地和所串連的創業生態圈，讓桃園成為青年創新創業的首選。

青年局成立滿七週年特別響應 3/29 青年節，舉辦「七週年線上特展 - 星青年圖鑑」，其中包含曾參與桃青之星以花式調酒精湛表演拿下兩次冠軍的米鹿與嘉仁、新創團隊則有開發出 7 秒鐘讓汙水變淨水的膜淨材料、以環保科技保護海洋的點點塑、更有以愛與關懷幫助青年的志工團隊生命樹領袖協會。 111 年更將推出 Podcast 開台新計畫，內容將包含各領域特色青年、獨門職涯技能等主題，期待透過聲音新媒體，傳達更多青年好故事。

陳冠穎表示：「桃園 15-44 歲青年人口近百萬人，至今仍然是六都最年輕的城市，淨遷入人口更居六都之冠，在青年人口不斷成長的情況下，青年局也攜手市府及中央，持續建設青年創新基地， 111 年起將迎來 6 個全新基地，包含中壢 1 號社宅的地方創生基地，中路 3 號社宅的數位轉型電商基地，中路 4 號社宅則是職人孵化基地，龜山 A8 轉運站亦將成立另一個新創基地，更接續有中原創藝村、北區青少年活動中心桃漾館提供青年多樣化場域空間，期望帶給桃園青年更多有力支持。」