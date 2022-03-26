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止損？俄羅斯稱戰爭第一階段結束　將專注「解放」頓巴斯

▲俄羅斯國防部宣布，接下來將專注解放烏東的頓巴斯地區，被認為是因先前戰略失敗而轉彎。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯國防部宣布，接下來將專注解放烏東的頓巴斯地區，被認為是因先前戰略失敗而轉彎。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-26 09:01:16

俄羅斯國防部25日宣布，對烏克蘭「特別軍事行動」的第一階段結束，接下來將專注在烏東的頓巴斯（Donbass）地區，引發外界揣測，認為此舉不排除是俄軍在經歷一連串戰略失敗後，重新制定戰略方向的結果。

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綜合外媒報導，俄羅斯參謀總部的軍事行動主管魯德斯科伊（Sergei Rudskoi）25日宣布，此次特殊軍事行動第一階段的主要目標大致達成，烏克蘭武裝部隊的作戰潛力已被大幅降低，這讓俄軍得以將心力集中在主要目標，即解放頓巴斯地區，並強調俄軍行動會繼續，直至完成之前的定下的任務，但具體是哪些任務則未指明。

頓巴斯地區指的位於烏東的盧甘斯克和頓涅茨克，在俄羅斯入侵烏克蘭前幾天，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）剛承認前述2地區的獨立地位，豪語要解放當地飽受歧視和種族滅絕迫害的人民。當時外界普遍認為，即使真的開打，戰火也僅限於烏東範圍，未曾想卻幾乎捲向整個烏克蘭。

有軍事分析人士指出，俄軍這項聲明意味著先前的戰略已經失敗，並意識到俄軍無法同時在多條戰線上進攻，所以重新制定戰略目標，也為顧全蒲亭的顏面。

魯德斯科伊也罕見公布了俄軍的傷亡數字，聲稱有1351人陣亡、3825人受傷，然而，根據美國、北約和烏克蘭官員的數據，俄軍光陣亡人數就有可能已超過1萬5千人。

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