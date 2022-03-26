摯愛音訊全無！廣西空難搜救難 家屬黯然「裝泥土帶走」
中國東方航空客機21日在廣西梧州失事墜毀，123名乘客和9名機組人員迄今音訊全無，只陸續找到遇難者遺物、飛機殘骸和部分人體組織，眼見生還機會越來越渺茫，不少心碎家屬只能哀傷地從事故現場帶走一點泥土，當作是把摯愛的親友一起帶回家。
綜合《中新網》等中媒報導，事故發生多日，抵達墜機地點的乘客家屬已超過百人。雖然救援人員在現場不斷奔走，不放棄任何希望，但至今仍沒有找到生還者，由於搜救進度緩慢，家屬只能在一旁搭起的簡易平台，獻上鮮花祭奠親人。
報導指出，核心區東面區域基本上是原始山林，山勢陡峭，從山腳到山頂高差近百米，消防救援人員依靠鐵鍬鐵鏟，沿著一些大型的石頭、斷壁一路向上開闢道路，一邊攀爬一邊搜尋。此外，該區域植被豐富，到處是比人還高的茂密雜草，救援人員視線受阻，加上雨後山林裡有蛇蟲出沒，這些都增加了搜救難度。
有白髮老人被人攙扶，一路痛哭離開失事地點，還有年幼的孩童披麻戴孝，一臉茫然，事故現場核心區外小路旁的泥地上則撒滿了紙錢。
家屬在工作人員陪同下前往現場時，許多救難人員在家屬身旁站成一排，立正低頭致意，遲遲等不到進一步搜尋消息的家屬，只能黯然用小瓦罐裝上一些失事地點的黃土帶回家，場面十分哀悽。
第1個黑盒子已在23日送達北京的譯碼實驗室，數據下載和分析工作正在進行中，專家表示，約需10到15天時間才能獲得初步分析結果，但若要形成可呈現在事故調查報告中的最終結論，則可能需要更長的時間。