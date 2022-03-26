啦啦隊女神加油舞蹈拿出內褲甩！三上悠亞躲C位出大絕招
三上悠亞除了是日本AV天后，也兼任二代惠比壽麝香葡萄成員、韓團Honey Popcorn隊長。惠比壽麝香葡萄的小分隊SCANTY5推出新歌《SCANTY PANTYSIENNE》，三上悠亞與成員穿著啦啦隊衣服，唱到副歌時大家拿出內褲在空中擺動，特別的舞蹈方式引起討論。
SCANTY5由三上悠亞、羽咲美晴、櫻萌子、山岸逢花、希島愛理組成，25日推出新歌《SCANTY PANTYSIENNE》，MV一開場三上悠亞就把啦啦隊裙往上拉，讓絕對領域若隱若現，羽咲美晴更在唱完歌後，從胸口拉出內褲；其他人唱到副歌時，也一字排開拿出內褲揮舞，新穎的加油方式，勢必會讓部分異性打起精神。
三上悠亞身兼多重身分，儘管想以偶像之姿顛覆形象，大眾仍覺得她是AV女優。她曾透露選擇拍成人片出道的原因，因在SKE48Team S15當偶像時期發生不少負面新聞，被演藝圈當成「問題兒童」、遭到業界排擠，她想繼續待在這圈子而決定拍AV，「我那時候（人氣）跌很多，想要爬上來的話，需要大新聞，要讓大家驚豔，我沒辦法帶來衝擊力，所以才轉行」，最後在未告知家人朋友的情況下，拍AV出道。