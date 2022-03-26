中職／丘總超級明星臉！富邦邀哈林庾澄慶開球

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4/10「WE WILL」開幕週主題日則由壓軸重量級嘉賓，音樂頑童「哈林」庾澄慶來到新莊城堡為富邦悍將開球！富邦悍將總教練丘昌榮神似庾澄慶是球迷們津津樂道的話題，因此丘總也有著「哈林哥」的外號，這回庾澄慶將和丘昌榮總教練在棒球場首度同台合體！會在賽前開球活動時激起怎麼樣的驚奇火花呢？邀請悍將家人一同進場見證！
「WE WILL」開幕週主題日三天期間，Fubon Angels與應援團將在賽前場外2樓舞台活動和大家見面，4/4在15:30一起教唱年度主題曲《WE WILL》與最新應援舞蹈， 4/9在15:30教學悍將全新嗆司曲《一擊稱霸》，要讓悍將火力邦邦相連，一擊稱霸奪冠軍！4/10在12:30則是Fubon Angels新成員報到見面會，與悍將家人們互動玩遊戲！
迎接家人們重回新莊城堡，球隊準備精美贈品要送給進場球迷，4/4凡購買內野有價票券即可領取「迷彩應援方巾」一份。4/9憑內野熱區有價票券即可獲得「WE WILL應援旗」，4/10憑內野熱區有價票券即可獲得「好邦手帆布袋」，主題日期間進場時也可領取「樺達硬喉糖」，讓家人們舒暢潤喉、保持清新，為悍將強力應援！只要出示內野有價票券即可領取一條，不可代領，數量有限，發完為止。
為了響應綠色賽事，邀請球迷朋友透過台北捷運前來新莊城堡加油，只要到新莊捷運站與主題車站合影留念並前往新莊球場觀賽，並於4月份主場賽事期間於悍將服務台出示畫面，就可以免費換到一張今年悍將主視覺的捷運卡貼（數量有限，送完為止），還有機會參加抽獎獲得更多好禮，搭捷運看球賽同時也響應綠色環保，為永續環境盡一份心力！