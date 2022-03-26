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中職／丘總超級明星臉！富邦邀哈林庾澄慶開球

▲悍將「WE WILL」開幕週 410「哈林」庾澄慶蒞臨新莊城堡開球。（富邦提供）
▲悍將「WE WILL」開幕週 410「哈林」庾澄慶蒞臨新莊城堡開球。（富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-26 11:20:36

富邦悍將主場開幕戰主題日將在4/4、4/9-4/10登場！球團攜手富邦投信共同舉辦今年首檔主題日「WE WILL」開幕週，邀請家人們再次回到新莊城堡，除了日前已公布4/4將由雷鬼歌手MATZKA帶來賽前演唱之外，4/10將邀請音樂頑童「哈林」庾澄慶來到新莊城堡為比賽開出好球！歡迎悍將家人朋友一同回到球場，迎接久違棒球季的到來！

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富邦悍將年度口號「WE WILL」，象徵在2022年團隊勇奪年度第一的決心，誓言在今年球季要打出佳績，首檔主題日「WE WILL」在4/4主場首戰將邀請雷鬼歌手MATZKA用最熱情的賽前演唱展開序幕，「MATZKA」來自山海繚繞的台東，排灣族的他熱愛音樂愛好自由在大自然孕育下誕生天籟歌聲，當天要與球迷慶祝棒球季歸來，「要與你一起Celebrate」開幕戰！

4/10「WE WILL」開幕週主題日則由壓軸重量級嘉賓，音樂頑童「哈林」庾澄慶來到新莊城堡為富邦悍將開球！富邦悍將總教練丘昌榮神似庾澄慶是球迷們津津樂道的話題，因此丘總也有著「哈林哥」的外號，這回庾澄慶將和丘昌榮總教練在棒球場首度同台合體！會在賽前開球活動時激起怎麼樣的驚奇火花呢？邀請悍將家人一同進場見證！

「WE WILL」開幕週主題日三天期間，Fubon Angels與應援團將在賽前場外2樓舞台活動和大家見面，4/4在15:30一起教唱年度主題曲《WE WILL》與最新應援舞蹈， 4/9在15:30教學悍將全新嗆司曲《一擊稱霸》，要讓悍將火力邦邦相連，一擊稱霸奪冠軍！4/10在12:30則是Fubon Angels新成員報到見面會，與悍將家人們互動玩遊戲！

迎接家人們重回新莊城堡，球隊準備精美贈品要送給進場球迷，4/4凡購買內野有價票券即可領取「迷彩應援方巾」一份。4/9憑內野熱區有價票券即可獲得「WE WILL應援旗」，4/10憑內野熱區有價票券即可獲得「好邦手帆布袋」，主題日期間進場時也可領取「樺達硬喉糖」，讓家人們舒暢潤喉、保持清新，為悍將強力應援！只要出示內野有價票券即可領取一條，不可代領，數量有限，發完為止。


為了響應綠色賽事，邀請球迷朋友透過台北捷運前來新莊城堡加油，只要到新莊捷運站與主題車站合影留念並前往新莊球場觀賽，並於4月份主場賽事期間於悍將服務台出示畫面，就可以免費換到一張今年悍將主視覺的捷運卡貼（數量有限，送完為止），還有機會參加抽獎獲得更多好禮，搭捷運看球賽同時也響應綠色環保，為永續環境盡一份心力！

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