中國5600例本土創2年新高！上海感染者爆增、仍拒絕封城

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此外，中國當天還新增4430例無症狀感染，其中4320人屬本土無症狀感染者，以上海2231例佔最多，其次為吉林1374例，其餘則分布於河北、福建、遼寧、山東、甘肅、天津、江西、安徽、黑龍江、雲南、河南、廣西、江蘇、廣東、陝西、北京、浙江。
上海病例數爆增，已於26日上午10點舉行新冠疫情防控記者會，由市衛生健康委主任鄔驚雷、市商務委主任顧軍、市市場監管局副局長彭文皓、市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡主持。
鄔驚雷表示，為進一步科學精準做好疫情防控，最大限度減少疫情防控對人民群眾正常就醫的影響，上海市政府要求對醫療機構和醫務人員採取科學、規範、合理的防控措施，不能因疫情處置對醫療機構一關了之、一封了之、一停了之；精準劃定封控範圍，按規範開展環境消殺後立即開診，對急診、發熱門診、透析室、手術室、重症監護室、孕婦分娩室等，非必要不封控，建立健全備用區域應急預案，設立緩衝病房和緩衝區域，確保服務不中斷。
至於上海市為何不封城，復旦大學上海醫學院副院長吳凡則回應，之所以採用重點區域+非重點區域，核酸檢測+抗原自檢的方式，第1是病毒傳得很快，第2則是上海結合自身實際情況做出的決斷。他確實看到網路上有人建議，何不乾脆下定決心封城幾天或1週，以杜絕病毒傳染，但上海不僅僅是上海人民自己的上海，還承載了中國全國經濟社會發展的重要功能，甚至對全球經濟都會有影響。
吳凡特別呼籲，在這一輪篩查當中，希望上海市民能夠認真、仔細的進行核酸篩查，把結果做到非常準確，一起努力，用最快速度實現城市的動態清零，用最小的成本、最快的速度恢復日常的生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。