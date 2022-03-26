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中國5600例本土創2年新高！上海感染者爆增、仍拒絕封城

▲中國新冠疫情呈現多點爆發，動態清零政策面臨嚴峻挑戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新冠疫情呈現多點爆發，動態清零政策面臨嚴峻挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-26 11:44:03

中國國家衞健委26日通報，中國前1天又新增5600例新冠本土，分別是1280例本土感染確診和4320例無症狀感染，單日新增本土病例數再2年新高，其中上海就多了2269例本土，佔了將近一半。

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綜合中媒報導，中國26日共通報1335例確診，其中1280宗是本土感染，55例是境外輸入。本土確診分別為：吉林1122例，上海38例，天津35例，河北19例，遼寧14例，黑龍江9例，甘肅7例，江蘇和山東6例，內蒙古、福建和廣東4例，江西和河南3例，北京、安徽、湖南、重慶、雲南和陝西1例。

此外，中國當天還新增4430例無症狀感染，其中4320人屬本土無症狀感染者，以上海2231例佔最多，其次為吉林1374例，其餘則分布於河北、福建、遼寧、山東、甘肅、天津、江西、安徽、黑龍江、雲南、河南、廣西、江蘇、廣東、陝西、北京、浙江。

上海病例數爆增，已於26日上午10點舉行新冠疫情防控記者會，由市衛生健康委主任鄔驚雷、市商務委主任顧軍、市市場監管局副局長彭文皓、市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡主持。

鄔驚雷表示，為進一步科學精準做好疫情防控，最大限度減少疫情防控對人民群眾正常就醫的影響，上海市政府要求對醫療機構和醫務人員採取科學、規範、合理的防控措施，不能因疫情處置對醫療機構一關了之、一封了之、一停了之；精準劃定封控範圍，按規範開展環境消殺後立即開診，對急診、發熱門診、透析室、手術室、重症監護室、孕婦分娩室等，非必要不封控，建立健全備用區域應急預案，設立緩衝病房和緩衝區域，確保服務不中斷。

至於上海市為何不封城，復旦大學上海醫學院副院長吳凡則回應，之所以採用重點區域+非重點區域，核酸檢測+抗原自檢的方式，第1是病毒傳得很快，第2則是上海結合自身實際情況做出的決斷。他確實看到網路上有人建議，何不乾脆下定決心封城幾天或1週，以杜絕病毒傳染，但上海不僅僅是上海人民自己的上海，還承載了中國全國經濟社會發展的重要功能，甚至對全球經濟都會有影響。

吳凡特別呼籲，在這一輪篩查當中，希望上海市民能夠認真、仔細的進行核酸篩查，把結果做到非常準確，一起努力，用最快速度實現城市的動態清零，用最小的成本、最快的速度恢復日常的生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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