帶男友見前夫！阿中全程姨母笑 Selina感動淚崩
40歲的Selina（任家萱）愛情事業兩得意，近日她如火如荼宣傳新片《頭七》，談到小鮮肉男友，她曝光兩人因「香菜」種下緣分，「本來沒有抱太大的期望，但他居然真的做到」，此舉讓Selina開啟心房。
Selina近日受訪時害羞表示，男友都會稱呼自己為「萱寶」，她透露，某次身體不舒服，對方要她當個「小蝌蚪」，因為蝌蚪沒有手，他會成為Selina的雙手，完全呵護她，幸福的她溢於言表，「我相信在最好的時間有最好的安排，是很好的緣分，他很欣賞我認真的做自己，希望大家先愛自己。」
Selina曾拍戲遭到火吻，她透露每年的10月份不僅是她的生日，也是「重生日」，她會邀請當時主治醫師聚餐，還有前夫張承中（阿中），和自己爸媽，有了男友後，她也詢問男友意見，「他答應後，我先問了阿中，阿中答應後我才問他，我可不可以帶人去」。
Selina 表示，阿中當天聚餐非常開心，整場都在姨母笑，「他就坐在角落一直笑著看著我們，當下覺得有種不可思議的幸福」，講到一半她不禁淚崩：「經歷了生死關卡，很感謝我被這麼多人疼愛跟珍惜。」對於婚姻，她已明確跟男友表態「好像不會再結婚」，結婚是人生大事，加上她又是公眾人物，「一次就夠了啦」，剛好男友也有一樣想法，「現階段先享受當下就好」。（編輯：薛羽彤）