男星被逼打手槍！割對方下體掛客廳　《豬玀》報復畫面曝

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被喚起記憶的金成圭吐露與金東旭的過往，他對蔡貞安預告「景敏會繼續殺人的」、「我必須阻止我的朋友變成怪物」，並列出31位國中同學，全是曾虐待或在旁協助的人。金成圭親自找上當年的班長，沒想到已當上外科醫生的班長豪無悔意，大言不慚說「20年前只是開個想玩笑」、「反正他就是懦弱到不行的廢物」，劇情尾聲則是金東旭假扮計程車司機，把班長載到人煙稀少之處，悠悠開口：「好久不見耶，班長。」準備大開殺戒的意圖令人毛骨悚然。
金東旭與蔡貞安接受韓國電台訪問表示，拍攝殺人場面時，現場氣氛都很黑暗，「我拍完後要努力走出角色，才能集中精神拍下一場戲。」蔡貞安則爆料，有次拍完戲後，臨時有事約咖啡廳碰面，「結果他血流滿面的出現，我想說這就是殺人魔的眼神嗎？」而滿臉血的金東旭神色如常，彷彿咖啡廳是拍戲現場，讓她印象深刻。 《與神同行》每週六早上10點在LINE TV一次更新二集。
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