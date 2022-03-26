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男星被逼打手槍！割對方下體掛客廳　《豬玀》報復畫面曝

▲《豬玀之王》中，金東旭（右）報復曾霸凌過他的國中同學，殘酷凌遲對方致死。（圖／翻攝LINE TV）
▲《豬玀之王》中，金東旭（右）報復曾霸凌過他的國中同學，殘酷凌遲對方致死。（圖／翻攝LINE TV）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-26 13:30:00

限制級驚悚韓劇《豬玀之王》改編自《屍速列車》導演延尚昊動畫處女作，以《與神同行》爆紅的金東旭，以及金成圭和蔡貞安主演，該劇開播就因殺人手法殘忍掀起討論。最新劇情中，金東旭找上霸凌過他的國中同學，由於對方曾逼他當眾打手槍，於是割掉對方下體，掛在家中客廳，超血腥畫面讓人不敢直視。

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▲《豬玀之王》金東旭變身殺人魔，向曾霸凌他的國中同學報復。（圖／LINE TV）
▲《豬玀之王》金東旭變身殺人魔，向曾霸凌他的國中同學報復。（圖／LINE TV）
最新一集中，金東旭把昏迷的國中同學五花大綁掛在客廳，對方醒來後哭求「饒了我吧」、「那只是同學之間開開玩笑」、「大家都這樣玩」，金東旭不甩對方的鬼哭神嚎，一刀一刀凌遲，最後割掉下體，更在屍體旁留下血字訊息給同為國中同學、20年後已當警察的金成圭「我們國中的事你還記得嗎」、「你也要一起才可以啊」。

被喚起記憶的金成圭吐露與金東旭的過往，他對蔡貞安預告「景敏會繼續殺人的」、「我必須阻止我的朋友變成怪物」，並列出31位國中同學，全是曾虐待或在旁協助的人。金成圭親自找上當年的班長，沒想到已當上外科醫生的班長豪無悔意，大言不慚說「20年前只是開個想玩笑」、「反正他就是懦弱到不行的廢物」，劇情尾聲則是金東旭假扮計程車司機，把班長載到人煙稀少之處，悠悠開口：「好久不見耶，班長。」準備大開殺戒的意圖令人毛骨悚然。

金東旭與蔡貞安接受韓國電台訪問表示，拍攝殺人場面時，現場氣氛都很黑暗，「我拍完後要努力走出角色，才能集中精神拍下一場戲。」蔡貞安則爆料，有次拍完戲後，臨時有事約咖啡廳碰面，「結果他血流滿面的出現，我想說這就是殺人魔的眼神嗎？」而滿臉血的金東旭神色如常，彷彿咖啡廳是拍戲現場，讓她印象深刻。 《與神同行》每週六早上10點在LINE TV一次更新二集。

▲《豬玀之王》金東旭有嚴重心理創傷，在妻子死後變身殺人魔。（圖／LINE TV）
▲《豬玀之王》金東旭有嚴重心理創傷，在妻子死後變身殺人魔。（圖／LINE TV）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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