小學生的世界這些漫畫超搶手！爸媽買兒童節禮物有目標

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即日起至4/27，推出「歡慶兒童月最棒的禮物展」，囊括益智遊戲書、科普實作、學生熱推小說、知識漫畫，還有精選童書加玩具自由配，最高現省800元，參展數歷年最多達6,500種，5折起。
博客來2022年第一季童書銷售，成長率最高的是「奇科幻兒童小說」成長率達兩成，代表作品有日本作家廣嶋玲子的《神奇柑仔店》及華文奇幻天后陳郁如的《長生石的守護者》，近期也紛紛推出新作品《歡迎光臨獵人公司稀有生物洽詢部！》、《仙靈傳奇》最新第五集。其次是6-11歲學童最愛的知識漫畫類，如《如果歷史是一群喵》、《科學實驗王》、《希臘羅馬神話》等系列，將知識巧妙融入圖像和文本，吸引孩子主動學習，其中「史地」、「科學」是這類型的最暢銷的主題，帶領此類型年銷成長二位數以上。
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寵兒商機持續升溫，momo購物網3月至今玩具買氣年增三成。進一步根據銷售觀察，台灣父母重視學齡前的黃金學習期，「成長型玩具」持續熱銷，像是從基礎著色到創意畫作都適合的兒童繪畫組，或是由拼接疊高到造型搭建都可行的磁力積木等皆為人氣選擇。
「兒童界IP人氣王」玩具也深受孩子喜歡，如米奇、漫威、公主、汪汪隊、哈利波特等皆是孩子眼中的超級偶像；隨著防疫政策放寬，兒童戶外放電「騎乘玩具」亦再度掀起熱購潮。即日起打造《玩具童萌國》，精選積木、益智、聲光、騎乘等玩具5折起。
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延續節慶購物熱潮，PChome 24h購物即日起推出P孩節全站下殺26折起，祭出3C、電玩等人氣商品優惠，還有連假折扣專區開搶超低價單品，4/7前全站單筆滿3,600元登記抽破萬元SWITCH OLED。
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時下父母不僅重視教育也訴求高品質的親子共讀時光。隨著兒童節到來，陪伴孩子各階段學習成長的即掃即譯翻譯筆、電子閱讀器、成長型書桌椅為備受青睞的送禮選擇。此外，不少父母重視孩子貼身防護及衛生，帶動近期「兒童電動牙刷」搜尋量翻倍成長，成為送禮黑馬。「寵兒」也包含家裡的毛小孩，為讓毛小孩一起慶祝兒童節，透氣寵物墊、寵物擬真互動抱枕以及特別搭載寵物淨化照護模式的空氣清淨機買氣皆明顯提升。搭配「五倍券晚鳥優惠」活動，寵物版空氣清淨機優惠88折，再加碼享廚房家電好禮二選一。