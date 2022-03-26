內門宋江陣！陣頭表演、總鋪師辦桌 好吃好玩一次到位
2022高雄內門宋江陣25日晚間開幕，來自各地陣頭團隊集結高雄內門順賢宮，由曾榮獲國家薪傳獎表揚的宋江陣舞藝傳奇何國昭師傅開場，今年已近100歲的總教練何國昭師傅功夫仍讓人驚艷不已。高雄市長陳其邁歡迎市民朋友及遊客來吃總鋪師辦桌、欣賞精彩的宋江陣尬陣。
今年突破往年的創意宋江陣競賽型式，規劃四大活動亮點，以表演串連精采團隊演出來呈現，強調宋江陣的精氣神，結合街舞，讓不同文化碰撞。開幕式邀請到結合家將元素與街舞的「禾一舞蹈團」、偶像男團C.T.O.聯手演出、創作宋江陣活動專屬主題曲的街舞唱跳男團B.T.O.D，與榮獲海內外多項音樂大獎肯定的十鼓擊樂團，共同帶來鼓聲與舞點絕妙搭配的精采演出。
接下來六天還有更多精采展演，包含2022亞運霹靂舞國手一起加入內門宋江陣活動的演出行列。4月4日兒童節當天，廣受親子喜愛的OPEN家族OPEN小將、LOCK小醬和小桃，也都會到內門現場與大小朋友同歡，讓藝陣文化的種子從小扎根。
觀光局指出，今年首度辦理「宋江大宴」，邀請內門三位總舖師，阿机師吳義雄、阿隆師湯富隆、美花師陳美花及來自台北的亞太十大名廚黃景龍師傅，聯手推出升級版的辦桌「宋江大宴」，26日晚上在順賢宮前有千人共同參與這場辦桌盛宴。此外，內門順賢宮於3/25-3/26、4/3-4/5晚上精心加碼安排煙火、水舞展演，每次展演15分鐘。
為方便更多外地遊客至內門觀賞一年一度的盛事，市府除安排旗山轉運站至順賢宮的免費巡迴接駁車，另外也規劃從高鐵左營站至內門順賢宮的接駁專車，需事先上網預約且完成付款，即可依照預約時段搭車。相關精彩的活動內容詳請至「高雄內門宋江陣」臉書粉絲團查詢。