為台中市長選舉佈局？子弟兵陳世凱棄連任　蔡其昌這麼說

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陳世凱今早在臉書貼上自己和大學同學照片，慶祝18歲公民權三讀通過，強調「未來是年輕人的，讓青年共同參與、決定台灣的未來！」陳世凱畢業於東海大學政治系，大二時加入民進黨青年軍，同班同學包括臺中市議員林德宇、高雄市議員李柏毅等人。
陳世凱說：「當時的我們積極參與校園事務、關心社會脈動，畢業至今都各自在公共事務領域貢獻己力！」他強調18歲公民權是國際趨勢，希望給年輕人養分和機會，也呼籲公民複決階段，一起為年輕人投下同意票，讓台灣民主再進一步。最後推薦他的接棒者曾威，請大家支持。
44歲的陳世凱屬新潮流系統，歷任改制後第1、2、3屆臺中市議員，曾2度參選中二選區立委，對決國民黨顏寬恒皆以極微差距落敗。蔡其昌今上午參與台中里長服務處活動，受訪時表示，雖然覺得陳世凱不再參選議員很可惜，但支持他的決定。
蔡其昌說，自己的辦公室培養非常多年輕政治工作者，陳世凱是其中一個，他有戰力、頭腦清楚，表現受肯定。「但如同他所講，政治就是一代接一代、一棒傳給一棒，曾威雖然年紀輕輕，但投入政治工作時間非常久了，歷經中央黨部和地方歷練，是非常優秀的新議員候選人。」
外界關心陳世凱是否重回「前老闆」陣營扮演重要角色，或2024年接蔡其昌的立委棒子。對此蔡其昌只表示「無論幫忙抬轎，或者未來自己坐轎，我相信有能力、有熱情的人不寂寞，現階段換個跑道，先讓他休息一下，未來黨或市民需要他的時候，我想還是機會很多啦！」