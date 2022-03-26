COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

有夠浮誇！北韓釋金正恩飛彈宣傳片　活像在拍好萊塢

▲北韓領導人金正恩親赴火星-17洲際彈道飛彈試射現場，身穿皮夾克、戴墨鏡的他，在磅礡背景音樂和特殊運鏡襯托下，竟活像是在拍電影。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩親赴火星-17洲際彈道飛彈試射現場，身穿皮夾克、戴墨鏡的他，在磅礡背景音樂和特殊運鏡襯托下，竟活像是在拍電影。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-26 14:35:13

北韓近日朝東部海域發射新型洲際彈道飛彈「火星-17」（Hwasong-17），顯示北韓核武打擊實力再度升級，引發各國擔憂。北韓官方媒體25日釋出領導人金正恩親赴現場督導的畫面，只見身穿皮夾克、戴墨鏡的金正恩，在磅礡背景音樂和運鏡襯托下，竟活像是在拍電影，整支影片飄散著濃濃的「北韓版好萊塢」風味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，在北韓官方宣傳片中，威風凜凜的金正恩，氣勢十足的走向鏡頭，兩旁都有高階將領陪同，視察即將試射的火星-17（Hwasong-17）大型洲際彈道飛彈，頻頻看向手腕上的手錶，暗喻展示北韓軍武實力的重要時來臨，還被外媒戲稱有如在演《捍衛戰士》一樣。

不只外型，該影片還大量運用慢動作、緊湊剪輯手法，襯托磅礡的背景音樂，呈現火星-17發射過程，發射前還特意搭配倒數場景，鏡頭並帶到試射按鈕被按下的一刻，在軍人激動的喊叫聲中，火星-17飛彈成功飆上天際。

影片最後，則以金正恩在將士包圍下，開心聊天、合照作為結尾。據了解，火星-17被喻為是威力強大的「怪物」飛彈，射程甚至可以涵蓋美國東岸，讓日本、韓國、美國等國相當不安，紛紛表達對此次試射行動的強烈不滿，日本防衛大臣岸信夫25日在記者會中直言，這對日本與國際社會的和平與安定，形成前所未有的嚴重威脅。

有韓國專家指出，影片的風格顯示，平壤當局對自身軍事能力越來越有信心，金正恩也已做好與美國長期對抗的準備，戰略能力也可接受檢驗。

止損？俄羅斯稱戰爭第一階段結束　將專注「解放」頓巴斯

摯愛音訊全無！廣西空難搜救難　家屬黯然「裝泥土帶走」

美人魚化身絕色王妃！落跑多次　皆因老公「太愛偷生」？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀