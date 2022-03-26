有夠浮誇！北韓釋金正恩飛彈宣傳片　活像在拍好萊塢

北韓近日朝東部海域發射新型洲際彈道飛彈「火星-17」（Hwasong-17），顯示北韓核武打擊實力再度升級，引發各國擔憂。北韓官方媒體25日釋出領導人金正恩親赴現場督導的畫面，只見身穿皮夾克、戴墨鏡的金正恩，在磅礡背景音樂和運鏡襯托下，竟活像是在拍電影，整支影片飄散著濃濃的「北韓版好萊塢」風味。
綜合外媒報導，在北韓官方宣傳片中，威風凜凜的金正恩，氣勢十足的走向鏡頭，兩旁都有高階將領陪同，視察即將試射的火星-17（Hwasong-17）大型洲際彈道飛彈，頻頻看向手腕上的手錶，暗喻展示北韓軍武實力的重要時來臨，還被外媒戲稱有如在演《捍衛戰士》一樣。
不只外型，該影片還大量運用慢動作、緊湊剪輯手法，襯托磅礡的背景音樂，呈現火星-17發射過程，發射前還特意搭配倒數場景，鏡頭並帶到試射按鈕被按下的一刻，在軍人激動的喊叫聲中，火星-17飛彈成功飆上天際。
影片最後，則以金正恩在將士包圍下，開心聊天、合照作為結尾。據了解，火星-17被喻為是威力強大的「怪物」飛彈，射程甚至可以涵蓋美國東岸，讓日本、韓國、美國等國相當不安，紛紛表達對此次試射行動的強烈不滿，日本防衛大臣岸信夫25日在記者會中直言，這對日本與國際社會的和平與安定，形成前所未有的嚴重威脅。
有韓國專家指出，影片的風格顯示，平壤當局對自身軍事能力越來越有信心，金正恩也已做好與美國長期對抗的準備，戰略能力也可接受檢驗。