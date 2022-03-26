「半澤直樹」堺雅人被一堆女人包圍！感覺微醺：久違了
「半澤直樹」堺雅人在新劇《騙不了人的男人》飾演一個誤入歧途、無法騙人的「詐欺師」，他此次久違進入拍攝現場，被問到印象最深的是什麼？他竟笑說：「滿滿的女演員啊！」
《騙不了人的男人》由堺雅人領銜主演，與門脇麥、廣末涼子攜手合作。堺雅人對於久違的拍戲樂在其中，光是拿到劇本就興奮不已。他透露印象最深的是「充滿女演員的現場」，因為有一幕是類似結婚詐欺的劇情，所以放眼望去現場幾乎是女演員，覺得不可思議，「2年前拍的連續劇裡幾乎都是男性，這次真的是久違的『女演員啊！』」。
堺雅人的過往作品鮮少有戀愛元素，開心這次有不少相關橋段，並大讚門脇麥、廣末涼子、村川繪梨，稱自己與這些擁有戀愛劇經驗的「前輩」們邊學邊演，受到她們許多照顧。不擅喜劇的堺雅人也苦笑：「我對自己毫無喜劇感這點很有自信，都是不加思索就直接演出。」並表示還好有導演的引導，因為對於自己的幽默實在是沒有自信，強調：「我真的是個很不有趣的人啊。」
堺雅人什麼角色都想挑戰，談起這次的角色，覺得比起演壞人「好人更難演」，他解釋自己並非善人，都是接受身邊人所釋出的善意，但如果是壞人話，「只要想演」就是個動機，所以相較之下演壞人容易多了。《騙不了人的男人》27日在friDay影音播出。