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大鵬灣帆船航向小琉球正夯　大鵬灣帆船生活節4/8登場

▲大鵬灣國家風景區管理處全力打造往返小琉球的遊艇旅遊新潮流。（圖／娜美公主號提供）
▲大鵬灣國家風景區管理處全力打造往返小琉球的遊艇旅遊新潮流。（圖／娜美公主號提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-26 17:30:00

近年來國內帆船活動蓬勃發展，被視為台灣繼龜山島牛奶海夯遍全台後，下個充滿前景的美麗新潮流；「大鵬灣帆船生活節」系列活動，今年將於四月八至十七日在濱灣碼頭盛大登場。屏東大鵬灣國家風景區管理表示，今年的「大鵬灣帆船生活節」除規劃國內首次的圍圈圈遊艇船聚，更擴大遊艇自駕及一日船長體驗，並維持帆船競賽嘉年華。

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大鵬灣國家風景區管理處指出，近年來帆船活動蓬勃發展，大鵬灣帆船業者，幾乎每月都有團體包船航向小琉球珊瑚海一日遊，成員不只比基尼辣妹，更受親子團青睞，被視為台灣繼龜山島牛奶海夯遍全台後，下一個台灣遊艇帆船旅遊的美麗浪潮！

帆船業者表示，大鵬灣現有主打休閒遊憩的遊艇遊程，已發展成熟且豐富，船上自備立式划槳、造型泳圈等，加上船隻上補給完善，提供小琉球半日遊、一日遊、兩日遊的遊程方案，民眾可以在大鵬灣出發航向小琉球，體驗如同到國外才能享受到的跳島遊。

▲屏東東港大鵬灣帆船業者幾乎每月都有團體包船航向小琉球珊瑚海一日遊，不只年輕人，更受親子團和企業界青睞。（圖／大鵬灣國家風景區管理處提供）
▲屏東東港大鵬灣帆船業者幾乎每月都有團體包船航向小琉球珊瑚海一日遊，不只年輕人，更受親子團和企業界青睞。（圖／娜美公主號提供）
鵬管處也指出，今年的「大鵬灣帆船生活節」系列活動，四月八至十七日，將大鵬灣濱灣碼頭登場，除規劃國內首次的圍圈圈遊艇船聚，更擴大遊艇自駕及一日船長體驗，並維持帆船競賽嘉年華。

▲屏東東港大鵬灣，幾乎每月都有團體包帆船小琉球珊瑚海一日遊，大受歡迎。（圖／大鵬灣國家風景區管理處提供）
▲屏東東港大鵬灣，幾乎每月都有團體包帆船小琉球珊瑚海一日遊，大受歡迎。（圖／娜美公主號提供）
同時精彩呈現屏東創意產品及十幾項小旅行，而且再加碼週邊活動，從搖滾樂到爵士樂，搭配藝術裝置、璀璨燈飾、海邊電影院，要帶給大小遊客有別以往的帆船生活體驗。

大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣-濱灣碼頭備有48個泊位，因為大鵬灣及小琉球不受東北季風影響，在冬季，今年北部的遊艇帆船就如同遊牧民族，南遷泊靠在「大鵬灣」，無法去牛奶海，就邀老顧客來體驗小琉球珊瑚海。

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