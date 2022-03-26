大鵬灣帆船航向小琉球正夯 大鵬灣帆船生活節4/8登場
近年來國內帆船活動蓬勃發展，被視為台灣繼龜山島牛奶海夯遍全台後，下個充滿前景的美麗新潮流；「大鵬灣帆船生活節」系列活動，今年將於四月八至十七日在濱灣碼頭盛大登場。屏東大鵬灣國家風景區管理表示，今年的「大鵬灣帆船生活節」除規劃國內首次的圍圈圈遊艇船聚，更擴大遊艇自駕及一日船長體驗，並維持帆船競賽嘉年華。
大鵬灣國家風景區管理處指出，近年來帆船活動蓬勃發展，大鵬灣帆船業者，幾乎每月都有團體包船航向小琉球珊瑚海一日遊，成員不只比基尼辣妹，更受親子團青睞，被視為台灣繼龜山島牛奶海夯遍全台後，下一個台灣遊艇帆船旅遊的美麗浪潮！
帆船業者表示，大鵬灣現有主打休閒遊憩的遊艇遊程，已發展成熟且豐富，船上自備立式划槳、造型泳圈等，加上船隻上補給完善，提供小琉球半日遊、一日遊、兩日遊的遊程方案，民眾可以在大鵬灣出發航向小琉球，體驗如同到國外才能享受到的跳島遊。
鵬管處也指出，今年的「大鵬灣帆船生活節」系列活動，四月八至十七日，將大鵬灣濱灣碼頭登場，除規劃國內首次的圍圈圈遊艇船聚，更擴大遊艇自駕及一日船長體驗，並維持帆船競賽嘉年華。
同時精彩呈現屏東創意產品及十幾項小旅行，而且再加碼週邊活動，從搖滾樂到爵士樂，搭配藝術裝置、璀璨燈飾、海邊電影院，要帶給大小遊客有別以往的帆船生活體驗。
大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣-濱灣碼頭備有48個泊位，因為大鵬灣及小琉球不受東北季風影響，在冬季，今年北部的遊艇帆船就如同遊牧民族，南遷泊靠在「大鵬灣」，無法去牛奶海，就邀老顧客來體驗小琉球珊瑚海。