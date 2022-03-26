市場干擾淡化！台股週線連二紅 外資終止連五週賣超

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PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，從外資本週正式由賣轉買來看，國際事件利空已大致反映，雖然年迄今外資賣超台股金額仍較去年高，但從2007年以來的統計數據觀察，每逢外資大量賣超之後，往往都能見到一波回補朝。
至於三大指數的走勢，葉獻文表示，今年來電子指數走勢相對較弱勢，不過已站穩月線之上，且成交比重持續回溫，顯見人氣逐步回籠，有助於台股指數的拉抬，而金融指數則表現最為強勢，持續站穩各天期均線之上，至於傳產指數在週五的運輸類股領跌之下，再度跌破月線與季線位置。
葉獻文分析，時間即將進入第二季，聯準會對於抵禦通膨的態度，包括升息與縮表，將是決定第二季台股與全球股市的重要觀察指標。本週聯準會主席鮑爾再度向市場釋出鷹派訊息，強調5月可能升息2碼，不過年迄今台股的拉回修正多已反映此不確定因素，接下來將視第二季縮表內容而定，只要縮表幅度不出乎市場意料之外，對股市反而是另一項不確定因素解除。
葉獻文認為，接下來市場變數仍在，特別是通膨走勢，預期台股各企業無法雨露均霑，建議投資人選股應以具有訂單能見度、產業前景佳、搭上需求趨勢的產業等，包括半導體相關產業鏈、電子零組件、光電產業等即為選股方向。進一步來看，晶圓代工、電子組裝、網通、IC設計、ABF產業前景持續樂觀的基底下，預期全年電子產業獲利成長有機會再較去年提升13.3%，加上台股本益比仍較5年均值低，顯示股價尚未充份反應企業獲利。
另外，葉獻文說明，近期配息概念股亦成為盤面資金聚焦焦點，但選股時仍宜以基本面為優先，進而挑選優質高殖利率個股，才能避免賺了配息賠了價差的狀況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。