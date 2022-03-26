高美館「來自大地的祝福」 史哲：感謝各方成就藝文發展
高美館即日起舉辦典藏捐贈展《來自大地的祝福》，展出2019至2020期間的35件受贈作品。日前感謝儀式由高雄市副市長史哲、文化局局長王文翠與高美館館長李玉玲代表致上真摯謝忱，感謝2019至2020年捐贈珍貴藝術作品的藝術家和家屬、藏家，以及為美術館展覽籌辦與館務建設給予實質贊助支持的民間企業。
史哲表示，2019至2020年間共有藝術家、藝術家家屬及蒐藏家等27位捐贈95件作品，總價值高達7,069萬元，企業界贊助金額近兩千萬元，大大增幅高雄的文化資產藝文能量，讓高雄得以扎根在地、擁抱世界，創造這座城市獨有的共好文化能量。
史哲也說，高美館自1994年開館以來，一直是台灣早期三大公立美術館中預算最少、編制最小的館所，但秉持著建構台灣藝術史之精神，以「在地即國際」的視野接軌世界潮流，成功推動法人化後，在中央、地方資源的積極整合下，逐步改造美術館呈現作品的展覽場域，重塑高美館作為一座城市美術館的獨特風貌。
「藝術典藏，是美術館的核心價值」李玉玲表示，高美館在2018年宣告以「大南方South Plus」的概念作為美術館的典藏蒐藏與展覽策略。她期許能與企業夥伴持續攜手合作，見證高美館的蛻變與新生。
台灣藝壇大師林惺嶽於會上說道「高雄，因為美術而讓這座城市發光發熱」，他在高美館個展後贈予了超過一千號的巨幅作品〈受大地祝福的山〉，亦被選為2019年於國際博物館協會（ICOM）京都大會的台灣主題館主意象，以懸掛山間的彩虹象徵臺灣多元共融的文化，展現來自大自然的祝願。