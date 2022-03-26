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全基隆卡拉OK小吃店停業3日 醫評「不需要」提管制加強

▲針對近日疫情升溫，中國附醫感染管制中心副院長、衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬分析，主要在於防疫有點放鬆，包含餐宴敬酒造成傳播鏈。（圖／shutterstock）
▲針對近日疫情升溫，中國附醫感染管制中心副院長、衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬分析，主要在於防疫有點放鬆，包含餐宴敬酒造成傳播鏈。（圖／shutterstock）

記者許若茵／台北報導

2022-03-26 15:43:04

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增21例新冠肺炎本土個案，其中10例為樹林科技廠群聚，另基隆警員延伸小吃店群聚再添5例，基隆市也宣布全市所有兼營卡拉OK的小吃店暫停營業3天。對此，中國附醫感染管制中心副院長、衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為還沒必要，不過飲食管制措施可以稍微加強。

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今指揮中心宣布新增21例新冠肺炎本土個案，10例為樹林科技廠，5例與基隆警員赴銀河小吃店相關，其餘為零星個案，感染源皆待釐清。

基隆市稍早召開疫情記者會，仍在居家隔離中的市長林右昌以視訊參與，並宣布基隆市內所有兼營卡拉OK的小吃店暫停營業3日，並呼籲相關人員進行快篩。

對此，黃高彬認為，居家檢疫從14日縮短為10日，一定會有少數確診個案漏進社區，若經過兩倍潛伏期約20日「沒事就沒關係」，因此還不能說疫情失控、往壞的方向發展，但要嚴密監控。

黃高彬進一步指出，監控指標就是看社區病例數是否能維持低點，最好不超過個位數，不突然爆發上百例甚至是上千例，大致上都還能接受。

針對近日疫情升溫，黃高彬分析，主要在於防疫有點放鬆，包含餐宴敬酒造成傳播鏈，或是如科技公司等群體生活地方，都還是應戴好口罩，這些都是民眾可以自我要求的。

被問及是否需要緊縮防疫措施，黃高彬說「還沒有到那個程度」，基隆市目前其實也還不需要暫停全市兼營卡拉OK的小吃店營業，但建議飲食管制可以稍微加強，例如除飲食期間可以脫口罩，沒有在吃東西時口罩就應戴上。

黃高彬也提醒，用餐期間應避免高談闊論，以免說話時飛沫噴濺，此外若有與人交談，也應戴上口罩，用餐前後都要洗手，這些是比較合理，民眾也能做到的防疫措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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