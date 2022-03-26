孩子皮在癢？天熱流汗用「這個」擦　醫：萬不可用濕紙巾

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輕度患者：需避免加工食品（如罐頭、零食等），原型食物則視過去病史決定，若曾經吃過後數小時內發生明確過敏，才需限制食用。
中重度患者：若經藥物治療仍有搔癢感，除了避免加工食品外，需減少攝取「組織胺含量高」的食物如：醃漬類（泡菜、醬瓜等）、煙燻類（火腿、香腸等）、發酵類（乳酪等）、帶殼海鮮、堅果類、微波食品、小麥製品。
第二招：洗澡後5分鐘黃金鎖水期
林鼎智解釋，異位性皮膚炎病人因皮膚保濕因子缺失，導致屏障受損，因此外來刺激物、過敏原、細菌、病毒、黴菌等容易入侵，造成皮膚發炎的機率大幅提高。研究顯示，每天塗抹乳液兩次以上，能顯著提升皮膚鎖水量，加強皮膚屏障。尤其在洗澡後五分鐘之內擦上乳液，更能幫助皮膚維持最高含水量，有效預防異位性皮膚炎發作。小提醒，即便皮膚情況已經好轉，仍需勤擦保濕，預防復發。
第三招：濕毛巾冷敷止癢
異位性皮膚炎皮膚屏障功能有缺陷，導致更嚴重的發炎，讓「癢」的感覺更強烈，加深病人想抓癢的慾望，一抓之下，又害皮膚完整性被破壞得更嚴重，形成惡性循環。所以積極止癢對於病人尤其重要，應遵照醫囑擦藥，醫師也會視情況給予口服止癢藥物。若搔癢感發生，可用乾淨濕毛巾冷敷止癢，取代搔抓。較小的小孩可使用防抓癢衣物、定時修剪指甲。
第四招：汗水用濕毛巾擦，不可用濕紙巾取代
異位性皮膚炎患者所處的室內溫度應維持在攝氏22-24度之間；濕度則維持在50-60 %。衣服建議穿棉質，避免毛衣或合成衣物。避免使用羊脂膏、綿羊油。游泳池的「氯水」也會刺激，每次游泳完必須馬上用清水淋浴，沖去身上的氯水。「汗水」是最常見的刺激物，夏天外出時，建議攜帶濕毛巾隨時按乾汗水，禁用濕紙巾。
第五招：依醫囑擦藥，切勿自行停藥
林鼎智坦言，最常見治療失敗的原因，是病人或家長因擔心藥物的副作用而中斷治療，尤其是兒科病人。事實上新一代類固醇藥膏問世，藥物只有極微量會透過皮膚進入血液循環，不容易造成副作用，且受過專業訓練的醫師對於病人會精準選藥並調整劑量，用最少的暴露量來達到最大的療效。