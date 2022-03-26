獨／尹汝貞嫁外遇男「是賭博」　嘆氣：結婚是我錯誤決定

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尹汝貞受訪透露被「善慈」吸引的關鍵，除了都是74歲，「年紀跟我一樣，我想說我可以演」之外，她是看完劇本才去讀原著小說，再以非演員而是觀眾的立場看待角色，「這角色吸引我的點就是，她有一個堅強活下去的決心」，記者詢問次要關鍵是否與過往在異地（美國）生活經歷有關？尹汝貞先是否認，再說：「因為這角色出生就被當成異國人，我是因為這角色和我有強大連結與衝勁，以及對活下去的堅持，這決心很激勵我。」
其實尹汝貞有一段失敗的婚姻，她在1974年嫁給歌手趙英男，並隨夫移民美國多年，2人育有2子，一家人常往返美國、南韓，直到1987年他們爆出分居4個月，才得知趙英男外遇，尹汝貞當時透露：「生病的家庭...三人行是活不下去的。」她決定結束13年的婚姻，並帶著兒子回到美國佛羅里達州生活。
《NOWnews今日新聞》題問：「人生滿像『柏青哥』是場無法預測的賭博，妳人生做過最重大的決定為何？」尹汝貞果斷回應：「我想，結婚是我人生第一個做出的決定，但我失敗了。選擇對我來說很重要，也是有趣的詞，不過這就只是選擇，選擇要往這方向還是那個方向，結果就把你的人生帶到哪裡，當然有時候會做出錯誤的決定，這就是為什麼我不結婚，因為我曾做了錯誤的決定。」
尹汝貞非常欣賞劇中飾演她孫子的陳河，她也分享2人初次見面的故事，「第一次拍攝的時候，是我第一次看到他本人，韓國人不是又高又帥嘛，可是他不高，但我不是在批評他喔，我們合作的時候，他真的是位很棒的演員，我們相處很好，陳河不管何時都會跟我分享他所有的事，我也很欣賞他敬業的工作態度。」
尹汝貞劇中有日、韓文台詞，她透露曾跟劇組反應「我一句日文都不會喔」，雖然有安排她上日文課，但尹汝貞直言：「沒意義啊！我還是不懂那些意思啊！我覺得好難。」尹汝貞也分享與日籍演員荒井創二排演的幕後花絮，因荒井創二飾演她兒子，2人有不少對手戲，有一次尹汝貞唸完台詞後詢問對方「我說的對嗎？」豈料荒井創二當下落淚，尹汝貞說：「我問他為什麼要哭，他說『我奶奶說話（說日文）的方式就是這樣』，因為我奶奶也不太會日文，我覺得妳很像是我奶奶。」2人互動讓尹汝貞留下深刻印象。
《柏青哥》第一季總計8集，前3集已在Apple TV+全球上線，此後每週五更新1集。