COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

獨／尹汝貞嫁外遇男「是賭博」　嘆氣：結婚是我錯誤決定

▲聊到人生彷彿是場賭博，尹汝貞直言結婚是她人生錯誤的決定。（圖／Apple TV）
▲聊到人生彷彿是場賭博，尹汝貞直言結婚是她人生錯誤的決定。（圖／Apple TV）

記者陳雅蘭/台北-洛杉磯連線報導

2022-03-26 19:00:00

美國影集《柏青哥》（Pachinko）找來李敏鎬、「奧斯卡女配角」尹汝貞、金敏荷、南果步、陳河、澤井杏奈等日韓藝人參演。劇中女主角「善慈」幼年、青年與老年三階段，分別由全由娜、金敏荷、尹汝貞詮釋，聊到人生就像一場柏青哥賭博，尹汝貞是否曾做錯選擇？她獨家回應《NOWnews今日新聞》表示：「結婚就是我錯誤的決定！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲尹汝貞《柏青哥》中飾演老年「善慈」。（圖／Apple TV）
▲尹汝貞《柏青哥》中飾演老年「善慈」。（圖／Apple TV）
尹汝貞在《柏青哥》中飾演年老的「善慈」，她出生韓國因故嫁到日本，並生下2個兒子，在當時保守的年代，「善慈」飽受種族歧視所苦，她在格格不入的異國努力尋求生存之道，是位意志堅韌的女性。

尹汝貞受訪透露被「善慈」吸引的關鍵，除了都是74歲，「年紀跟我一樣，我想說我可以演」之外，她是看完劇本才去讀原著小說，再以非演員而是觀眾的立場看待角色，「這角色吸引我的點就是，她有一個堅強活下去的決心」，記者詢問次要關鍵是否與過往在異地（美國）生活經歷有關？尹汝貞先是否認，再說：「因為這角色出生就被當成異國人，我是因為這角色和我有強大連結與衝勁，以及對活下去的堅持，這決心很激勵我。」

其實尹汝貞有一段失敗的婚姻，她在1974年嫁給歌手趙英男，並隨夫移民美國多年，2人育有2子，一家人常往返美國、南韓，直到1987年他們爆出分居4個月，才得知趙英男外遇，尹汝貞當時透露：「生病的家庭...三人行是活不下去的。」她決定結束13年的婚姻，並帶著兒子回到美國佛羅里達州生活。

▲尹汝貞後悔結婚。（圖／Apple TV）
▲尹汝貞後悔結婚。（圖／Apple TV）
《NOWnews今日新聞》題問：「人生滿像『柏青哥』是場無法預測的賭博，妳人生做過最重大的決定為何？」尹汝貞果斷回應：「我想，結婚是我人生第一個做出的決定，但我失敗了。選擇對我來說很重要，也是有趣的詞，不過這就只是選擇，選擇要往這方向還是那個方向，結果就把你的人生帶到哪裡，當然有時候會做出錯誤的決定，這就是為什麼我不結婚，因為我曾做了錯誤的決定。」

尹汝貞非常欣賞劇中飾演她孫子的陳河，她也分享2人初次見面的故事，「第一次拍攝的時候，是我第一次看到他本人，韓國人不是又高又帥嘛，可是他不高，但我不是在批評他喔，我們合作的時候，他真的是位很棒的演員，我們相處很好，陳河不管何時都會跟我分享他所有的事，我也很欣賞他敬業的工作態度。」

尹汝貞劇中有日、韓文台詞，她透露曾跟劇組反應「我一句日文都不會喔」，雖然有安排她上日文課，但尹汝貞直言：「沒意義啊！我還是不懂那些意思啊！我覺得好難。」尹汝貞也分享與日籍演員荒井創二排演的幕後花絮，因荒井創二飾演她兒子，2人有不少對手戲，有一次尹汝貞唸完台詞後詢問對方「我說的對嗎？」豈料荒井創二當下落淚，尹汝貞說：「我問他為什麼要哭，他說『我奶奶說話（說日文）的方式就是這樣』，因為我奶奶也不太會日文，我覺得妳很像是我奶奶。」2人互動讓尹汝貞留下深刻印象。

《柏青哥》第一季總計8集，前3集已在Apple TV+全球上線，此後每週五更新1集。

▲尹汝貞稱讚陳河是敬業的演員。（圖／Apple TV）
▲尹汝貞稱讚陳河是敬業的演員。（圖／Apple TV）

獨／李敏鎬認了：我信一見鍾情　與《柏青哥》她熱戀野戰

玄彬、孫藝真一起發喜帖「求賓客保密」　正確結婚日流出

白皙妹「穿丁字褲逛超商」爆紅　本尊哭了：我不只B

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀