搶買OMEGA×SWATCH聯名錶「比賽跑」 7900元轉手現漲3倍
SWATCH和OMEGA越級聯名的Bioceramic登月錶，台灣今（26）日和全球同步上市，僅在SWATCH台北101及西門町兩大專賣店開賣，西門町專賣店在24日晚上9時許，距離正式開賣37小時前就出現排隊人龍，而台北101專賣店因位於百貨賣場內，礙於賣場非營業時間無法先排隊，今（26）日更出現買聯名錶「比賽跑」的搶買亂象。
SWATCH和OMEGA破天荒越級合作，打造第一只生物陶瓷Bioceramic登月錶，共11款配色，售價7900元，超親民價格讓網友直呼是「我與歐米茄最近的距離」。不過世界上最遠的距離，就是我看得到你，但因為跑太慢被別人包走你。
網友抱怨SWATCH台北101專賣店今（26）日開賣亂象，受限於百貨非營業時間會關門，無法提前入內排隊，現場滿滿人潮卻沒有排隊起點，店家在早上突宣布發放100張號碼牌「看誰跑得快」，在百貨內出現眾人賽跑搶錶的荒謬畫面。
不只台灣買錶「暴動」，各地開賣都引發騷動，日本SWATCH專賣店的人龍引來警方，義大利聖母百花大教堂的專賣店甚至在開賣前的凌晨，對排隊者每隔1小時點名一次。據了解，SWATCH昨（25）日就曾在官方IG回覆消費者，此次聯名錶屬常態商品，並非限量發售，且之後會開放線上購買。
但因為之後的補貨機制尚未明朗、到貨時程未定，台灣兩大專賣店首批僅各限100支，因而引發搶買亂象。原先Bioceramic登月錶官方售價是7900元，目前網路轉售價已喊到2萬2800元，一轉手就漲了將近3倍。