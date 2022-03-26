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搶買OMEGA×SWATCH聯名錶「比賽跑」　7900元轉手現漲3倍

▲SWATCH和OMEGA聯名的Bioceramic登月錶今（26）日開賣，101專賣店出現「比誰跑得快」的搶買亂象。（圖／取自「台北101購物中心」粉專）
▲SWATCH和OMEGA聯名的Bioceramic登月錶今（26）日開賣，101專賣店出現「比誰跑得快」的搶買亂象。（圖／取自「台北101購物中心」粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-26 18:35:442022-03-26 18:52:58

SWATCH和OMEGA越級聯名的Bioceramic登月錶，台灣今（26）日和全球同步上市，僅在SWATCH台北101及西門町兩大專賣店開賣，西門町專賣店在24日晚上9時許，距離正式開賣37小時前就出現排隊人龍，而台北101專賣店因位於百貨賣場內，礙於賣場非營業時間無法先排隊，今（26）日更出現買聯名錶「比賽跑」的搶買亂象。

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SWATCH和OMEGA破天荒越級合作，打造第一只生物陶瓷Bioceramic登月錶，共11款配色，售價7900元，超親民價格讓網友直呼是「我與歐米茄最近的距離」。不過世界上最遠的距離，就是我看得到你，但因為跑太慢被別人包走你。

▲SWATCH和OMEGA聯名的Bioceramic登月錶，共11款配色，售價7900元。（圖／取自網路）
▲SWATCH和OMEGA聯名的Bioceramic登月錶，共11款配色，售價7900元。（圖／取自網路）
網友抱怨SWATCH台北101專賣店今（26）日開賣亂象，受限於百貨非營業時間會關門，無法提前入內排隊，現場滿滿人潮卻沒有排隊起點，店家在早上突宣布發放100張號碼牌「看誰跑得快」，在百貨內出現眾人賽跑搶錶的荒謬畫面。

不只台灣買錶「暴動」，各地開賣都引發騷動，日本SWATCH專賣店的人龍引來警方，義大利聖母百花大教堂的專賣店甚至在開賣前的凌晨，對排隊者每隔1小時點名一次。據了解，SWATCH昨（25）日就曾在官方IG回覆消費者，此次聯名錶屬常態商品，並非限量發售，且之後會開放線上購買。

但因為之後的補貨機制尚未明朗、到貨時程未定，台灣兩大專賣店首批僅各限100支，因而引發搶買亂象。原先Bioceramic登月錶官方售價是7900元，目前網路轉售價已喊到2萬2800元，一轉手就漲了將近3倍。

▲網友貼出今天在101專賣店搶到的聯名錶實拍照，一轉手開價飆近3倍，立刻炒到2萬2800元。（圖／翻攝臉書）
▲網友貼出今天在101專賣店搶到的聯名錶實拍照，一轉手開價飆近3倍，立刻炒到2萬2800元。（圖／翻攝臉書）

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