獨／小S揭穿他同居「小徐若瑄」　派翠克親曝約會真相

男星派翠克和綜藝一姊小Ｓ搭檔，擔任《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》助理主持，近來知名度竄高，還被媒體捕捉到跟網紅界「小徐若瑄」之稱的模特兒彤羽約會吃飯，體貼幫女生夾菜，行為非常紳士，傳出已經祕密交往數月，小S狠虧他跟人家曖昧，還套出話說兩人疑似同居，派翠克緊急否認，也向《NOWnews今日新聞》說出約會的真相。





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▲派翠克擅長模仿王嘉爾出名。（圖／翻攝派翠克FB）

▲彤羽在網紅圈有小徐若瑄的封號。（圖／翻攝彤羽FB）

當天節目討論女星在家是否會放鬆小酌，小S問派翠克：「如果你收工回家，立刻就是酒喝下去，小徐若瑄不讓你喝酒，你會生氣嗎？」他開玩笑說：「我會喔，我會說，你……小徐若瑄，我還……小陳冠希咧！」頓時笑翻全場，小S立刻抓到把柄，「聽出故事重點了嗎？他們已經同居了！」讓派翠克害羞到不行。





派翠克近日接受《NOWnews今日新聞》訪問，親自揭開和彤羽約會的真相，表示那天和朋友吃個飯，不管男女生都會互相照顧、夾菜，「我純粹是在乎牛肉煮太熟，擔心牛肉煮到乾掉沒人吃，怕會浪費食物，所以先夾到盤子上，如果跟男生吃也會幫忙夾，大家都是好朋友」。





▲派翠克（右）被小S狠虧跟「小徐若瑄」同居。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

不過，因為和小S搭檔主持，派翠克的紳士行為獲得網友肯定，讓他受寵若驚。派翠克表示，小S錄影前會問「我今天看起來腫嗎？」彼此是工作夥伴，每次錄影都會幫她觀看髮型、造型上是否得宜，還有進場入座時，他會幫小S扶著椅子後方，擔憂她會跌倒或離位置太遠，許多網友在YouTube底下留言稱讚他很紳士，非常暖心，派翠克驚訝地說：「超級多人留意這個小動作，沒想到觀眾會發現這些小細節。」



