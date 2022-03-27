Uber Eats、foodpanda搶生鮮外送 「隱藏版」優惠7.5折
兩大外送平台積極力推生鮮外送，foodpanda即日起～3/31，到指定店家訂購生鮮雜貨，輸入優惠碼【春日部防衛隊】滿 399元可享7.5 折，最高可折150，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。指定店家包含：美廉社、家樂福、統一超商、寵物公園、無印良品、全聯福利中心等。另一家Uber Eats則進行互動遊戲，即日起～3/31推出購物金888元抽獎活動，在全聯福利中心找到胡牌麻將商品，上傳官方FB就有機會獲得888元購物金，即日起至3/31的23:59 截止，4/2公布中獎名單。
Uber Eats這次遊戲規則為：點選「生鮮雜貨」專區→進入「全聯福利中心」→選擇任一商品區尋找麻將牌（提示：蔬菜區與冷凍區）→點進胡牌麻將商品頁，截圖並上傳Uber Eats FB留言區，即可獲得抽888生鮮購物金的抽獎資格，
▲Uber Eats即日起～3/31推出購物金888元抽獎活動，在全聯福利中心找到胡牌麻將商品，上傳官方FB就有機會獲得888元購物金。(圖／翻攝官方FB)
第一波活動吸引了1100則以上的Po文，因為是以麻將為此次活動主軸，也吸引了知名麻將遊戲「明星3缺1」小編前來Po文湊熱鬧，要參與的民眾「沒中獎別洩氣喔～來打牌中大獎」。