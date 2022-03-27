「上次喝汽水是20年前」　55歲小龍女親揭凍齡臉的代價

「上一次喝汽水是二十幾年前」，最美小龍女李若彤近日在大陸上節目親揭自己凍齡秘密，除了固定健身練出二頭肌之外，她對飲食的控管也到了非常人的境界，20幾年不碰汽水，飲料只喝水，此外，味精、醬油等調味劑也幾乎不沾，如此自律，讓網友也不得不驚呼，是現代古墓派。





我是廣告 請繼續往下閱讀

現年55歲的李若彤，近年來在大陸曝光率頗高，除了持續拍戲外，也參加實境節目、上談話節目受訪，更在微博固定PO出自己的健身影片傳授粉絲，她最為人吃驚的即是年過半百，卻和27年前主演《神鵰侠侣》的小龍女容貌一樣，幾乎沒有歲月痕跡，凍齡神女讓人驚嘆不已。





▲李若彤和27年前扮「小龍女」(左)的相貌變化不大。翻攝李若彤微博

原來這20多年，李若彤嚴苛的自律行徑，宛如在古墓派中修行，她在受訪中還提醒粉絲，睡好覺是不可忽略的保養秘笈，她可以不吃不喝，但一定要好好睡覺。此外，一個人的心態也是要「保養」。如她面對55歲的年紀，並沒有絲毫焦慮，而是坦然接受歲月的刻畫，「我的最好還沒有到來」，現在她又開自我考驗，嘗試當節目策畫人。





其實未婚單身的她，也是在一段長達10年的「老少戀」，才蛻變為今日海闊天空的身心，當年她從空姐被發掘進入演藝圈，並以小龍女驚豔兩岸三地，沒想到影視雙棲當紅之際，卻愛上了大20歲的富商郭應泉，這段苦戀還讓她背上小三的罵名。李若彤復出後出了自傳《好好過》，32篇故事描述自己的前半生，也不避諱地揭露這段慘痛戀史。





李若彤家中有十個兄弟姊妹，排行第七的她並未受到特別關愛，也是成長的經歷，讓她對大20歲的郭應泉動情，當時她甘願為男友放棄如日中天的事業，甚至像個小女人等到三更半夜替他打理一切。李若彤在書中形容自己愛得失去自我，但苦等不到對方的一個承諾，每年郭應泉都會提一次分手，她卻卑微地要求復合，甚至男友經商失敗後，她都不惜拿出積蓄幫忙還債。





▲李若彤在微博放上健身教學視頻。翻攝李若彤微博

在幕前消失十年的李若彤，卻栽在愛情的「古墓」中，患得患失的她終於在交往的第10年，郭應泉再以性格不合的理由提出分手後，小龍女覺醒了，徹底斬斷情緣。「問世間，情是何物」再也不會困擾她。現在提到自己不結婚，也坦然地說，最主要的原因是沒有在對的時間遇到對的人，她自己以前認定婚姻和感情是對等的事，更把婚姻作為感情的終極目標，但隨時間的演變，才發現只有自己才能定義想要的幸福是什麼。





令人饒富想像空間的是「楊過」古天樂如今也51歲了，依然單身，兩人有沒有可能假戲真做？李若彤在自傳中解答過這個問題，她透露確實有愛上「過兒」，但卻是以小龍女的身分，「當時滿心滿眼都是過兒，眼裡心中再也放不下其他人」。不過，因為演員工作實在太忙，投入拍戲、背台詞後，連睡覺時間都不夠，再也沒時間發展私人戀情。



