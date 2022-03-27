10縣市大雨特報！3波鋒面挾「暴雨」襲台　轉晴時機曝

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吳德榮指出，冷空氣南下，截至4：53本島平地各地區最低氣溫：北部(新北石門區)14.4度，中部(台中清水區)18.1度，南部(台南後壁區)21.7度，東部(宜蘭五結鄉)17.1度。
吳德榮說，今日「鋒面」雨帶逐漸南移，主要降雨範圍移向中南部，有局部陣雨或雷雨，北部、東半部雨勢減小；明（28日）「鋒面」雨帶北移，主要降雨範圍調整回中部以北及東北部，南部及東南部為雨後多雲，雷雨區應注意的雷擊及瞬間大雨；北濕冷、南微涼舒適，亦應注意氣溫變化；今日各地氣溫：北部14至19度，中部16至23度，南部18至26度，東部16至25度。
週二（29日）上午至週三（30日）上午「鋒面」雨帶減弱東移，降雨停歇，天氣好轉，氣溫回升，週三下午「鋒面」雨帶增強移入，各地局部短暫陣雨或雷雨的機率提高，冷空氣南下、氣溫逐漸下降。
週四、五（31、1日）天氣好轉為東北季風的型態，背風面(新竹以南)多雲時晴，迎風面(大台北、東半部)偶雨；北偏涼、南微熱。
吳德榮指出，最新模式模擬春假天氣，週六（2日）另一「鋒面」逐漸移入，中部以北轉有局部陣雨；下週（3）日「鋒面」南移，全台皆有陣雨；北濕冷、南微涼。下週一（4日）上午起至週二（5日）「鋒面」遠離，天氣好轉為東北季風的型態，桃園以南的背風面，晴朗穩定，迎風面的大台北東側、東半部，仍有局部短暫降雨機率；北偏涼、南舒適。春季天氣多變，期末模擬常有頻繁的調整，應隨時注意最新的資料。（編輯：孫唯容）