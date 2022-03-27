俄第二階段打烏東！蒲亭加派「私人軍隊」　重演2014劇本

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位於烏克蘭東部的頓巴斯地區包括頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk），自2014年以來當地分離主義者便與烏克蘭戰火不斷，當地亦有許多俄語人口，部分地區被視為親俄區域。
《紐約時報》報導指出，西方軍事專家認為，「專心打烏東」顯然是俄羅斯攻佔基輔失利的說詞，倫敦智庫「皇家三軍聯合國防研究所」地面戰專家雷諾斯指出，俄軍原本的戰略是劍指烏克蘭中央政府，或靠大軍讓基輔政權垮台；美國駐歐洲陸軍前司令霍吉斯則分析俄國若一開始的目標就是拿下頓巴斯，那麼不需大費周章從北邊、東邊和南邊進犯。
美國海軍分析中心（CNA）的俄軍研究專員寇夫曼（Michael Kofman）則表示，俄軍如今意識到無法分散軍力進行多方向的軍事行動，為此才「修改目標」暫停對基輔與其他城市的攻擊。
寇夫曼表示，把後勤集中在頓巴斯、對烏東喊出第二階段戰略目標的主要考量在於，克宮能以某種方式取得實質上的軍事成功並對國內宣布戰爭勝利，由於俄羅斯在政治上處於失敗狀態，俄軍失去動力無法完成大部分目標，莫斯科必須以某種方式結束這場戰爭，但轉移目標目前「難以說是戰爭的開始、中斷或是終結」。
此外，《華爾街日報》亦指出，克里姆林宮支持的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）預計將從利比亞和敘利亞調派人員。過去在頓巴斯地區作戰的瓦格那傭兵約三百人，此次至少將調派一千人前往頓巴斯，並偕同火砲、防空系統、雷達等武器由俄軍運輸機運送至烏東。
值得注意的是，瓦格那傭兵具有敘利亞、利比亞作戰經驗，這一個月以來蒲亭派出瓦格那傭兵執行暗殺任務屢屢鎩羽而歸，俄軍第二階段增派人力顯然是將重演2014年併吞克里米亞半島的劇本，靠著「蒲亭私人軍隊」的協助讓烏東分離主義者擊敗烏軍，進而成功控制頓涅茨克和盧甘斯克等地區。