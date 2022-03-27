NBA／Kobe新戰靴！Nike宣布跟Kobe家族延續合作

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Nike集團總裁兼首席執行官John Donahoe表示：「Kobe Bryant對我們來說意義重大，他的影響力不僅限於NBA球迷，更遠超過比賽本身，影響著全球不同範疇的族群。他對運動發展的貢獻，特別在於鼓勵女性和年輕人勇於參與運動，將作為他影響後世的成就之一。」John Donahoe 亦表示：「我們希望與Vanessa一起，在未來的日子裡一同支持下一代年輕人，以此向Kobe和Gigi致敬。」
首次推出的鞋款 ── Kobe 6 Protro「Mambacita Sweet 16」，將向Gigi Bryant致敬。鞋款的全部收益都將用於Mamba and Mambacita Sports Foundation（曼巴和曼巴奇塔體育基金會）。相關詳情將會稍後公佈。
Vanessa Bryant表示：「我很高興地宣佈，我們將繼續完成我丈夫在Nike的願望，期待透過與年輕運動員分享曼巴精神，傳承他與Gigi的精神信念」。
在最新的合作中，Vanessa Bryant和Nike將攜手在南加州地區創建一個青年籃球中心，而Nike 和Kobe家族亦將繼續為傳承曼巴精神的 NBA 和 WNBA 運動員提供裝備。