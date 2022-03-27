COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／Kobe新戰靴！Nike宣布跟Kobe家族延續合作

▲Nike宣布跟Kobe家族延續合作。（Nike提供）
▲Nike宣布跟Kobe家族延續合作。（Nike提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-27 09:26:402022-03-27 09:27:32

多年來，Nike與Kobe Bryant一直緊密合作並鼓勵全球球迷。透過Nike，Kobe留下了一系列顛覆傳統的籃球鞋，並藉此將他對運動的熱愛由大中華區傳播到北美。在Kobe逝世兩年多後，他的傳奇不論在場上或是場外，依然引起廣大球迷的共鳴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日，Nike很高興地宣佈將與Kobe家族延續合作關係，展開新一頁。與Vanessa Bryant攜手激勵新一代的運動員，鼓勵更多年輕人參與運動。

Nike集團總裁兼首席執行官John Donahoe表示：「Kobe Bryant對我們來說意義重大，他的影響力不僅限於NBA球迷，更遠超過比賽本身，影響著全球不同範疇的族群。他對運動發展的貢獻，特別在於鼓勵女性和年輕人勇於參與運動，將作為他影響後世的成就之一。」John Donahoe 亦表示：「我們希望與Vanessa一起，在未來的日子裡一同支持下一代年輕人，以此向Kobe和Gigi致敬。」

首次推出的鞋款 ── Kobe 6 Protro「Mambacita Sweet 16」，將向Gigi Bryant致敬。鞋款的全部收益都將用於Mamba and Mambacita Sports Foundation（曼巴和曼巴奇塔體育基金會）。相關詳情將會稍後公佈。

Vanessa Bryant表示：「我很高興地宣佈，我們將繼續完成我丈夫在Nike的願望，期待透過與年輕運動員分享曼巴精神，傳承他與Gigi的精神信念」。

在最新的合作中，Vanessa Bryant和Nike將攜手在南加州地區創建一個青年籃球中心，而Nike 和Kobe家族亦將繼續為傳承曼巴精神的 NBA 和 WNBA 運動員提供裝備。

真的很硬！馬祖北竿硬地超級馬拉松　3月26日近千人齊跑

MLB／大谷熱身賽首轟出爐！美媒：今年能轟50發

中職／泰迪開箱遭狙擊　兄弟仍不敵樂天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀