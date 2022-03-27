移工捕獵綠鬣蜥一隻賣2萬元　林務局：最重罰30萬

《四方報》報導，近年來，彰化縣二林溪流域綠鬣蜥氾濫，不少熱心民眾也會自發前往協助移除，就連外籍移工也加入「獵龍」隊伍。不過，傳出有人專門向移工收購綠鬣蜥，活體一隻甚至叫價到2萬元，令人憂心是否會成為移除綠鬣蜥的破口。
綜合媒體報導，綠鬣蜥為公告有害之野生物種，前年網紅youtuber吳小珍一家用彈弓一天之內移除41隻綠鬣蜥，曾引發一陣獵捕潮，近日吳小珍再度前往二林溪流域移除綠鬣蜥時，發現一名越南移工「阿廣」也在此處獵捕，還自備彈弓、魚叉、全套釣具，工具齊全，並表示自己的技法都是從youtube上學習。
影片中，阿廣發現一隻綠鬣蜥，他執起彈弓，瞄準後以魚叉射出，一發就命中，技術純熟不在話下。不過，他表示這種被射死的一隻只能賣到幾百元，活體的話一隻可以賣到2萬元，因為大隻的會生蛋，可以再養出很多小隻的，有移工專門在收購，因此他才特意於休假從鹿港彰濱騎電動自行車到二林溪流域獵捕。
為解決綠鬣蜥氾濫問題，去年彰化縣府已委由彰化野鳥學會處理，但原則上並沒有限制外國人不能加入移除隊伍。彰化縣農業處表示，對於外籍移工加入獵龍隊伍，他們有注意到此現象，針對非法買賣市場問題，也會派員了解移工在協助移除之餘，是否有私下非法繁殖之情形。林務局則表示，移除綠鬣蜥必須經過教育訓練，並申請報名加入地方政府移除團隊，才能合法進行獵捕，私自獵捕若被檢舉、查核屬實，最重可依違反《野保法》開罰30萬。