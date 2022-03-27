全台6大賞花景點！北部只有「這裡」入榜 清明連假必訪
最近一週天氣雖然不理想，濕濕冷冷讓人好不想出門，但春暖花開的時節，外面的花兒開得正美，尤其下週又有清明節連假，出門走走上花最合適！《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近3個月內的「賞花」話題的網路聲量表現，找出網友熱議的六大賞花景點網路聲量排行，排名第一就是賞花最熱門的景點「武陵農場」，有高達2.3萬則討論，其中浪漫賞櫻露營與3公里櫻花步道最受到大家激賞熱議，其他包括阿里山國家風景區、福壽山農場則分居第二、三位。
說到賞花景點，許多人第一個想起的就是「武陵農場」，每年舉辦的櫻花季都吸引大批民眾上山爭睹，農場內有上萬株滿開的櫻花樹、與長達3公里的櫻花步道，壯觀場景讓許多櫻花迷直呼「真的很美！好像在下櫻花雨」、「滿滿的一片粉紅花霧，好像來到仙境」。而除了櫻花外，夏季的盛開的繡球花、秋季將山頭染紅的楓葉、銀杏，也獲許多網友稱讚表示「夏天色彩繽紛的繡球花有花毯的感覺，超美！」、「秋冬賞楓、春天賞櫻，（武陵農場）四季皆有好風景」。
而同樣因櫻花而受到網友關注的還有「阿里山國家風景區」。每逢初春阿里山國家風景區就盛開滿山遍野的櫻花海，緋紅的山櫻和雪白的吉野櫻花瓣交錯飄落，與周遭巨木構成一幅浪漫的春日麗景。且隨著櫻花花期將盡，浪漫的紫藤緊接著報到，一株株滿開的紫色小花垂墜而下，有如「紫色花瀑」的絕美場景也讓許多民眾大呼「滿滿紫藤花，拍起照來真的超美的」，更有民眾聯想到知名動漫「鬼滅之刃」，笑稱要去阿里山「瑞里紫藤花季」參加「鬼殺隊試煉」。
排名第三的福壽山農場，壯觀千櫻園與四季不同景色，總讓人流連忘返。排名第四位的是杉林溪森林生態渡假園區，全年花開不斷加上山櫻、鬱金香、杜鵑一次看，最讓網友讚嘆。第五位的則是九族文化村，賞夜櫻活動加上租借浴衣，能讓人一秒到日本；第六位則是北部的士林官邸，櫻花和杜鵑花一次看，是北台灣民眾賞花的重要景點。
至於春季賞花種類，櫻花高居第一位，其次是梅花、杜鵑、玫瑰與鬱金香。武陵農場櫻花季、九族文化村浴衣賞櫻，都能讓人體驗偽出國的感覺。而士林官邸梅樹上宛若落雪綻放的梅花，與中式庭園相應，雅緻度相當高，也是很多民眾最愛賞花的種類之一。