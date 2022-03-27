還我市長！烏市民面對彈火「沒在怕」 俄軍無奈只能撤退
俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來，數個城市當地市長遭俄軍擄走並以「魁儡市長」取而代之，昨（26）日烏克蘭北部城市斯拉夫蒂奇市（Slavutych）市長佛米切夫（Yuri Fomichev）也被俄軍包圍帶走，然而當地民眾卻爆發大規模抗議，高舉烏克蘭國旗上接要求釋放市長，就連俄軍開火也趕不走憤怒的市民，最後只能妥協放人並承諾離開該城市。
烏克蘭北部城市斯拉夫蒂奇（Slavutych）人口僅2.5萬，位於車諾比核電廠（Chernobyl）北方，根據烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，這個廢棄車諾比核電廠（Chernobyl）員工居住的城鎮斯拉夫蒂奇在俄軍強勢攻佔下有3人喪生，就連發布該消息的市長佛米切夫也被俄軍擄走。
報導指出，這些手無寸鐵的市民為此紛紛上街示威抗議，除了拉起藍黃兩色的烏克蘭國旗怒嗆俄羅斯軍隊外，男女老幼也紛紛喊著要求釋放被俘虜的市長。基輔州長帕夫魯克（Oleksandr Pavlyuk）表示，當俄軍朝抗議群眾的頭上開火、對空鳴槍，甚至把震撼彈、閃光彈丟進人群後，不僅無法成功驅離民眾，反而使抗爭的人越來越多。
在抗議人群的強烈要求下，俄軍最後與市民們達成協議，只要市民們把除了獵槍以外，所有持有的槍枝武器上繳給市長保管，同時確保烏克蘭軍不進到這座城鎮的話，俄軍就會釋放市長並退出城外，惟城外一個俄軍崗哨站會保留持續駐紮。
最後，俄軍如先前承諾釋放了市長，佛米切夫也向《法新社》證實了自己的安全；外媒指出，這起事件凸顯俄軍可能遇到的治理危機，就算成功拿下烏克蘭城市或當地領袖，烏克蘭民眾只會爆發更大的抗議示威行動，群體反抗與過去政府告知的「烏克蘭人民會持鮮花歡迎正義之師」完全相反。