劉在錫狂賀具俊曄閃婚！重演大S異國戀「演員選好了」

大S和韓國「酷龍」成員具俊曄重燃愛火，分離20年後閃婚，成為全亞洲娛樂焦點，連韓國主持大神劉在錫也感到驚喜，在主持的節目《玩什麼好呢？》公開獻上祝福，直呼根本是韓劇，還打趣說要主持群重演這段異國婚姻，戲稱「演員人選都選好了」。





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▲劉在錫節目《玩什麼好呢？》讚嘆大S閃婚像韓劇。（圖／翻攝《놀면 뭐하니?》YouTube）

劉在錫13年前在綜藝節目《極限挑戰》，詮釋大S主演的《流星花園》情節，當時朴明洙一句「我演誰啊，具俊曄嗎？」口誤把主角具俊表說成具俊曄，被說是大具戀的神預言，這次聽聞好友突然傳出喜訊，劉在錫在節目上提及這段跨國戀情，讚嘆：「20年前的姻緣又重新牽起，居然真有這樣的事情。」





《玩什麼好呢？》的班底HAHA、李美珠、申奉仙，也對這段戀情相當好奇，認為「根本就是演韓劇」、「歐巴真的很帥耶，重逢的故事根本是電影劇情」。HAHA認為20年不換電話這件事非常特別，「如果換電話的話，絕對不可能再見面了！」





▲HAHA自告奮勇要演具俊曄，大S則由申奉仙飾演。（圖／翻攝《놀면 뭐하니?》YouTube）

身為具俊曄的老朋友，劉在錫透露很想知道本人說法，但在新聞風頭上，要請到對方來上節目並不容易，主持群聽了就提議，不如找演員重新詮釋演出這段愛情故事，光頭的HAHA主動表示想演具俊曄，大S則由申奉仙飾演，把主角們都選好人選。雖然台韓媒體都想了解大S閃婚內幕，但這對新婚夫婦否認近期內有召開記者會的計畫。



