基隆警局聚餐染疫擴大！再傳增3警確診 全市分局都淪陷
基隆市近日接連爆出本土病例，今（27）日市警局警員聚餐感染再爆出確診，先是一、二分局有刑事幹部被驗出確診，26日晚間三、四分局也有員警確診，等於是全市4個分局都員警染疫，今天則是傳出刑警大隊內又有3名幹部染疫，總計目前市警局共7人確診。
據了解，刑事小隊長（案22596）24日陪40多歲有咳嗽、發燒症狀女性友人（案22595）到醫院急診採檢陽性，25日曾與其餐敘的二分局警官（案22638）事後也於被驗出確診，且基隆市長林右昌曾近距離、脫口罩頒獎給案22638， 因此居家隔離3日。
昨晚指揮中心證實，2名偵查隊小隊長，年齡介於40到50歲，與先前染疫的案22638有密切接觸，採檢陽性確診，CT值分別為21、27.2。
今早再傳出，昨日基隆市警察局刑警大隊多名隊員及幹部前往部立基隆醫院採檢後，清晨結果出爐又有3名警官染疫。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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