新北產學合作投資千萬！培育新住民國際時尚人才

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「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」協助孩子從高中職向上延伸至大學，預計4年招收200名學生。其中，黎明技術學院服飾設計系將提供具新住民子女身分高中職畢業生5萬元獎助學金，前25%優秀學生可申請3萬元企業菁英加碼補助，更可參加新住民二代培力昂揚計畫出國海外見習，4年挹注超過1,000萬，培育國際產學人才。
莊敬高職三年級周雅琳同學表示，受到越南籍媽媽鼓勵，希望能朝時尚流行領域邁進，期待這項計畫讓自己能掌握產業需求，增進就業競爭力。媽媽同樣來自越南的穀保家商二年級葉姿妘同學也說，自己會善用語文優勢，持續進修專業技能，也期待自己可以在時尚界闖出一片天。
黎明技術學院林明芳校長表示，基於新住民子女語言優勢並結合母親文化語彙和新世代設計感，期待學校服飾設計系能培育出創新、實作與就業力的新住民國際時尚產業專業人才，未來成為國際時尚界大人物。財團法人紡織產業綜合研究所李貴琪所長也說，臺灣時尚紡織發展70餘年，上中下游供應鏈完整，業者積極佈局越南、緬甸、印尼等東南亞國家，目前東協市場蓬勃發展，培育國際專業人才刻不冗緩。
泰山高中孔令文校長表示，110學年度新住民子女學生有357位，占全校學生比例達16.7%。新住民子女有語言及文化的優勢，學校將努力媒合各項學習資源，希望孩子順利向上銜接到大專校院，一步步具備洞悉產業趨勢能力及國際移動力。