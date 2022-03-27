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新北產學合作投資千萬！培育新住民國際時尚人才

▲新北市推出「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」，投入逾千萬經費欲培育時尚人才。（圖／新北市教育局）
▲新北市推出「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」，投入逾千萬經費欲培育時尚人才。（圖／新北市教育局）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-27 11:41:50

《四方報》報導，為善用新二代雙語優勢培育人才，新北市推出「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」，由產官學民合作，投入逾千萬經費培育時尚人才，預計4年招收200名學生，對於新住民子女身分提供獎助學金及企業菁英補助，並薦送學生到海外見習，還提供獎學金。

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新北市長侯友宜表示，新北市有全國最多、超過11萬新住民，其3.4萬的子女具備雙語言與跨文化優勢，是新北市的新力量。104年首創的新住民二代培力昂揚計畫，讓高中職學生到東南亞企業見習跟實習，拓展國際視野。為使學用合一，今年更串聯黎明技術學院、興采實業、財團法人紡織產業綜合研究所簽署合作備忘錄，推出全國首創培育計畫，培養學生具專業技能、國際就業、產業鏈結、國際視野及國際優勢等五大關鍵能力。

「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」協助孩子從高中職向上延伸至大學，預計4年招收200名學生。其中，黎明技術學院服飾設計系將提供具新住民子女身分高中職畢業生5萬元獎助學金，前25%優秀學生可申請3萬元企業菁英加碼補助，更可參加新住民二代培力昂揚計畫出國海外見習，4年挹注超過1,000萬，培育國際產學人才。

莊敬高職三年級周雅琳同學表示，受到越南籍媽媽鼓勵，希望能朝時尚流行領域邁進，期待這項計畫讓自己能掌握產業需求，增進就業競爭力。媽媽同樣來自越南的穀保家商二年級葉姿妘同學也說，自己會善用語文優勢，持續進修專業技能，也期待自己可以在時尚界闖出一片天。

黎明技術學院林明芳校長表示，基於新住民子女語言優勢並結合母親文化語彙和新世代設計感，期待學校服飾設計系能培育出創新、實作與就業力的新住民國際時尚產業專業人才，未來成為國際時尚界大人物。財團法人紡織產業綜合研究所李貴琪所長也說，臺灣時尚紡織發展70餘年，上中下游供應鏈完整，業者積極佈局越南、緬甸、印尼等東南亞國家，目前東協市場蓬勃發展，培育國際專業人才刻不冗緩。

泰山高中孔令文校長表示，110學年度新住民子女學生有357位，占全校學生比例達16.7%。新住民子女有語言及文化的優勢，學校將努力媒合各項學習資源，希望孩子順利向上銜接到大專校院，一步步具備洞悉產業趨勢能力及國際移動力。

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