戴愛玲脫了「頭目」傻眼　想起親人崩潰噴淚

「鐵肺天后」戴愛玲2022年《公主樂未眠》親密巡迴演唱會已正式開跑，昨（26）日首站登陸高雄後台 Backstage Live，睽違許久未開唱，她除了準備新歌外，也帶來過去膾炙人口的經典歌曲，更為演出做足準備，距離上次專場開唱已暌違兩年之久，這次能在高雄開唱她表示：「很爽！」很多親戚都住在南部，她興奮表示這次也邀請了約50位親友們一起到場共襄盛舉，看到台下有歌迷、家人、朋友們的支持，能帶給她滿滿的安全感。
昨在高雄演唱會上，愛哭的戴愛玲一上台就開玩笑表示自己不能講太多話，怕自己容易哭，她頗有感觸地分享：「今年是出道第二十週年也推出第十張專輯大碟，一路上歌迷的支持和鼓勵，我都非常珍惜。」她也不忘對歌迷喊話：「你們每一個人給我的鼓勵，跟我分享不論是工作或是感情的事，我都會幫你們唱出來、寫出來你們的故事。」為了北中南巡迴演唱會，戴愛玲做足準備，光是歌單編排就讓她傷透腦筋，笑說過程充滿拉扯：「剛開始跟團隊一起開會的時候真的很苦惱，刪刪減減了很多歌。」
而在演唱黃妃《追追追》時，還特地邀請變裝皇后好友女王、古奈一同上台伴舞火辣演出，並脫去外套展現傲人身材，開玩笑說：「頭目（戴愛玲媽媽）坐在台下，這已經是最大尺度了啦！」新歌《頑固的記憶》是好友方炯鑌為戴愛玲量身打造的歌曲，演唱這首歌時，戴愛玲在台上分享，有天半夜她一時興起打視訊電話給方炯鑌，跟他分享了很多感情及事業上的挫折，像是自己對愛的人事物都很堅持很頑固，沒想到很快就拿到方炯鑌完成的詞曲，並讓她哭了好久好久，因為實在是太貼切了。整場演唱會都努力忍住淚水的她，唱到《可惜你不在》時不禁潸然淚下，她感嘆表示：「這首歌陪伴著我和大家，在深夜裡偶爾會想起外公外婆，及一路上曾經傷害過我的人，都讓我感觸良多，但這就是人生的功課，這些傷讓我們流淚、流血、跌倒，也讓我們成為更好的自己。」